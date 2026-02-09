सोमवार, 9 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (11:26 IST)

रेड बिकिनी पहन खुशी कपूर ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

Khushi Kapoor hot photos
जाह्नवी कपूर की छोटी बहन खुशी कपूर भी काफी बोल्ड और ग्लैमरस हैं। 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली खुशी अक्सर इंटरनेट पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इस बार खुशी ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है।
 
खुशी तस्वीरों में रेड कलर की चेक्ड बिकिनी पहने नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने डेनिम जींस और ग्रे कलर की जैकेट कैरी की है। वह अपनी सुडौल काया और किलर लुक्स को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
तस्वीरों में खुशी के फेशियल एक्सप्रेशन काफी इंटेंस और मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। कभी वह कैमरा की ओर देखते हुए अपनी नशीली आंखों का जादू चलाती हैं, तो कभी 'कैंडिड पोज़' में बेहद मासूम और प्यारी लगती हैं। 
 
वायरल तस्वीरों में खुशी कभी मेसी बन में दिखती हैं, जो उनके कैजुअल लुक को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो कभी खुले वेवी हेयर के साथ वह रेड-कार्पेट के लिए पूरी तरह तैयार नजर आती हैं। उनका मेकअप हमेशा ड्यूई और नेचुरल होता है। 
 
तस्वीरों में खुशी एक से बढ़कर एक सि‍जलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
खुशी इन दिनों सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मॉम 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरों के अनुसार, वह इसमें कीर्ति का किरदार निभा रही हैं, जो एक इंटेंस ड्रामा होने वाला है।
 
दो शहर, एक धमाका, 11 फरवरी को लॉन्च होगा स्वयंभू का पैन-इंडिया टीजर

'मस्ती 4' फेम रूही सिंह के नाम पर व्हाट्सएप पर 'गंदी बातें', एक्ट्रेस ने दर्ज कराई FIR

'मस्ती 4' फेम रूही सिंह के नाम पर व्हाट्सएप पर 'गंदी बातें', एक्ट्रेस ने दर्ज कराई FIRमस्ती 4 और कैलेंडर गर्ल्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस रूही सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में रूही ने खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रूही ने बताया कि कोई शख्स उनके नाम से वॉट्सएप पर लोगों को अश्लील मैसेज भेज रहा है और फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर संपर्क कर रहा है।

रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और री-शूट ने फंसाया 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज पर पेच, क्या पोस्टपोन होगी फिल्म?

रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और री-शूट ने फंसाया 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज पर पेच, क्या पोस्टपोन होगी फिल्म?साउथ सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयानक लड़ाई पर आधारित है।‍ फिल्म में सलमान खान, कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

'स्पिरिट' के सेट पर हुआ बवाल, संदीप रेड्डी वांगा से बहस के बाद प्रकाश राज ने छोड़ी फिल्म!

'स्पिरिट' के सेट पर हुआ बवाल, संदीप रेड्डी वांगा से बहस के बाद प्रकाश राज ने छोड़ी फिल्म!'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' काफी समय से सुर्खियों में हैं। फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास लीड़ रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं। लेकिन एक्ट्रेस ने इस फिल्म से हाथ पीछे खींच लिए। प्रकाश राज ने भी इस मेगा-प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है।

दो शहर, एक धमाका, 11 फरवरी को लॉन्च होगा स्वयंभू का पैन-इंडिया टीजर

दो शहर, एक धमाका, 11 फरवरी को लॉन्च होगा स्वयंभू का पैन-इंडिया टीजर'स्वयंभू' पहले ही 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है। ऐलान के साथ ही फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। एक भव्य ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर पेश की जा रही स्वयंभू में कार्तिकेय स्टार निखिल सिद्धार्थ लीड रोल में नजर आएंगे, जिन्हें बड़े पर्दे पर बिल्कुल नए और दमदार अवतार में देखने के लिए दर्शक बेहद उत्साहित हैं।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
