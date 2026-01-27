बुधवार, 28 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (12:13 IST)

‘धुरंधर’ और ‘बॉर्डर 2’ ने बदला गेम, क्या सच में लौट आया बॉलीवुड का गोल्डन एरा?

बॉलीवुड के प्रभावशाली फिल्ममेकर्स में शामिल करण जौहर ने हालिया सुपरहिट फिल्मों ‘धुरंधर’ और ‘बॉर्डर 2’ की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। करण जौहर का कहना है कि लगातार मिल रही मेगा हिट फिल्मों ने यह साफ कर दिया है कि बॉलीवुड एक बार फिर पूरी ताकत के साथ वापस आ चुका है।
 
करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति पर बेबाक राय रखी। उन्होंने लिखा कि दो बड़ी हिंदी फिल्मों की बैक-टू-बैक मेगा सक्सेस इस बात का पुख्ता सबूत है कि बॉलीवुड की वापसी हो चुकी है। उन्होंने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि जब फिल्में दर्शकों की भावनाओं को छूती हैं, तो वे एक्सीलेंस की सभी सीमाओं को पार कर जाती हैं।
 

‘बॉर्डर 2’ का बॉक्स ऑफिस तूफान, 200 करोड़ रुपये क्लब की दहलीज़ पर

‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। फिल्म ने हाल के वर्षों की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक दर्ज की है और यह तेजी से 200 करोड़ रुपये क्लब की ओर बढ़ रही है। खास तौर पर मास बेल्ट्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।
 
‘बॉर्डर 2’ ने भारत में पहले ही दिन 32.10 करोड़ रुपये नेट का बिजनेस किया और फिर हर दिन कलेक्शन बढ़ने लगे। दिन बढ़ने के साथ शहरी सेंटर्स में भी दर्शकों की संख्या में इज़ाफा देखा गया। हालांकि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण कलेक्शन पर असर पड़ा, लेकिन मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और गणतंत्र दिवस की छुट्टी के चलते वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया। 
 

सनी देओल से वरुण धवन तक, स्टारकास्ट बना रही है माहौल

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे बड़े सितारे मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। देशभक्ति, इमोशन और एक्शन के जबरदस्त कॉम्बिनेशन ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में बड़ी भूमिका निभाई है।
 

‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफर, ‘पुष्पा 2’ को भी छोड़ा पीछे

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर ‘धुरंधर’ भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। फिल्म ने थिएटर्स में अपने 50 शानदार दिन पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही इसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
 
आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारी प्रतिस्पर्धा के बावजूद ‘पुष्पा 2: द रूल’ को पछाड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने का तमगा हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि बॉलीवुड के लिए एक बड़े टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखी जा रही है।
 

‘धुरंधर 2’ का ऐलान, इस दिन होगा अगला ब्लास्ट 

‘धुरंधर’ को दो भागों में तैयार किया गया है और इसके सीक्वल को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। मेकर्स ने दूसरे पार्ट की रिलीज़ डेट भी फाइनल कर दी है। ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जिससे एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका होने की उम्मीद की जा रही है।
