शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (15:26 IST)

'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी मिथिला पालकर, निभाएंगी यह किरदार

Akshay Kumar
'भूत बंगला' 2026 की उन फिल्मों में से है जिसका दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बॉलीवुड की 'ओजी' जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की 16 साल बाद हो रही धमाकेदार वापसी। 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' के बैनर तले बन रही इस फिल्म ने उन फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जो इस जोड़ी की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देख-देखकर बड़े हुए हैं। 
 
हर कोई उस सिग्नेचर ह्यूमर और हंसी के जादू को दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बेताब है जिसने पिछली कई फिल्मों को यादगार बनाया था। ​इस इंतजार को और बढ़ाते हुए अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्म की कास्ट में एक नया नाम जोड़ा है- मिथिला पालकर। अक्षय ने बताया कि मिथिला फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभाती नजर आएंगी। इस फ्रेश कास्टिंग ने कहानी में एक नया एंगल जोड़ दिया है, और अब फैंस बस इस जोड़ी के ऑन-स्क्रीन मैजिक का इंतजार कर रहे हैं।
 
अक्षय कुमार ने खुद इस बारे में बताते हुए कहा, मिथिला ने अपना सफर इंटरनेट से शुरू किया था और आज वह कई फिल्मों में काम कर रही हैं। और जल्द ही, वह एक ऐसे एक्टर के साथ नजर आएंगी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, गेस कीजिए कौन? मैं खुद! 'भूत बंगला' में मिथिला 'भूत' का नहीं, बल्कि मेरी बहन का किरदार निभाती दिखेंगी।
​फैंस 'भूत बंगला' के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। यह फिल्म न केवल अक्षय और प्रियदर्शन की 'ओजी' जोड़ी को 16 साल बाद वापस ला रही है, बल्कि यह एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर होने वाली है। इसमें भरपूर कॉमेडी, मजेदार अफरा-तफरी और दिल को छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे। 
 
दर्शक अक्षय कुमार को उनके पुराने अंदाज और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग में देखने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं प्रियदर्शन वही पुराना जादू और कहानियों का वो देसी तड़का वापस ला रहे हैं जिसने उनकी पिछली फिल्मों को यादगार बनाया था। ​'बालाजी मोशन पिक्चर्स' और 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। 'भूत बंगला' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
 
विराट कोहली बने हमजा अली, जानिए कौन सा क्रिकेटर बना रहमान डकैत, 'धुरंधर' का AI वर्जन हुआ वायरल

विराट कोहली बने हमजा अली, जानिए कौन सा क्रिकेटर बना रहमान डकैत, 'धुरंधर' का AI वर्जन हुआ वायरलनिर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। सोशल मीडिया पर कई AI जनरेटेड वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कभी क्रिकेटर्स तो कभी अन्य सेलेब्स धुरंधर मूवी के किरदारों में दिख रहे हैं। एक वीडियो में भारतीय क्रिकेटर 'धुरंधर' मूवी के अलग-अलग किरदारों में नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में विराट कोहली हमजा अली मजारी के रोल में नजर आ रहे हैं।

'टॉक्सिक' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, डार्क यूनिवर्स में रॉकिंग स्टार यश का सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन

'टॉक्सिक' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, डार्क यूनिवर्स में रॉकिंग स्टार यश का सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशनफिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। हाई-इम्पैक्ट इमेजरी के दम पर इस फिल्म ने ट्रिगर दबाए बिना ही दर्शकों की धड़कनें तेज़ कर दी थीं। पहले आया बर्थडे स्पेशल “इंट्रोड्यूसिंग राया” वाला धमाकेदार झलक, जिसमें रॉकिंग स्टार यश ने स्क्रीन हिला दी। अब आखिरकार फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है।

सलीम खान की हेल्थ अपडेट लीक होने पर सलमान खान नाराज, अस्पताल को दिए सख्त निर्देश!

सलीम खान की हेल्थ अपडेट लीक होने पर सलमान खान नाराज, अस्पताल को दिए सख्त निर्देश!बॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। 90 वर्षीय सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मीडिया संग बात करते हुए सलीम खान की हेल्थ अपडेट भी दी थी। वहीं अब सलमान खान और उनके परिवार ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट रिवील करने पर नाराजगी व्यक्त की है।

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक देगी बॉबी देओल की 'बंदर'

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक देगी बॉबी देओल की 'बंदर'2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, 'बंदर' की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है। यह फिल्म 22 मई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में नजर आएंगे, और उनके साथ जुड़ रही है एक जबरदस्त क्रिएटिव टीम जिसका नेतृत्व डायरेक्टर अनुराग कश्यप और लेखक सुदीप शर्मा व अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं।

Gen Z को मृणाल ठाकुर की सलाह, शादी के लिए उम्र नहीं, सही इंसान का करें इंतजार

Gen Z को मृणाल ठाकुर की सलाह, शादी के लिए उम्र नहीं, सही इंसान का करें इंतजारकई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने आप को आम लोगों से कम समझा है। बचपन में भी जब क्लास में कोई सवाल पूछा जाता था, उसका जवाब मुझे आता भी था, लेकिन हाथ खड़ा करके उसका जवाब देना यह मेरे बस में नहीं होता था। बाद में जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री मैं ज्वाइन किया तभी मुझ में एक अलग तरीके की इंसिक्योरिटी थी। यह कहना है मृणाल ठाकुर का।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
