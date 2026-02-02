ब्लैक मिनी स्कर्ट में जाह्नवी कपूर ने ढाया कहर, मिरर सेल्फी देख फैंस के उड़े होश

जाह्नवी कपूर अपने फैशन सेंस और सिजलिंग अवतार से अक्सर इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं। हाल ही में उन्होंने ब्लैक आउटफिट में अपनी कुछ मिरर सेल्फी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों में जाह्नवी ने ब्लैक कलर की टर्टलनेक फुल-स्लीव क्रॉप टॉप और मैचिंग प्लीटेड मिनी स्कर्ट पहनी है, जो उनके कर्व्स को बखूबी फ्लॉन्ट कर रही है।

जाह्नवी की यह ड्रेस 'एस्थेटिक' और 'बोल्ड' का मिश्रण है। उन्होंने जो प्लीटेड मिनी स्कर्ट पहनी है, वह एक क्लासिक स्कूल-गर्ल लुक की याद दिलाती है, लेकिन उसे क्रॉप टॉप और रफ ब्लैक बूट्स के साथ पेयर करके उन्होंने इसमें एक हाई-लेवल 'सेक्सी अपील' जोड़ दी है।

यह आउटफिट जाह्नवी टोंड मिड्रिफ को हाइलाइट कर रहा है, जो उनके फिटनेस के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। उनके मोटे सोल वाले ब्लैक बूट्स इस पूरे लुक में एक 'ग्रंज' और पावरफुल वाइब जोड़ रहे हैं।

तस्वीरों में जाह्नवी का 'मिरर सेल्फी' गेम ऑन पॉइंट है। उनके चेहरे के हाव-भाव में एक तरह का आत्मविश्वास और सौम्यता है। कहीं वे पाउट करते हुए चुलबुली दिख रही हैं, तो कहीं उनकी गहरी निगाहें कैमरे में सीधे झांकते हुए एक 'मिस्टीरियस' अपील पैदा कर रही हैं।

चेहरे पर मिनिमल मेकअप और न्यूड लिप शेड ने उनके लुक को और भी नेचुरल और ग्रेसफुल बना दिया है। जाह्नवी ने अपने बालों को खुला रखा है, जो 'सॉफ्ट मेसी वेव्स' में उनके कंधों पर गिर रहे हैं।

जाह्नवी कपूर बखूबी जानती हैं कि सोशल मीडिया की पीढ़ी को क्या पसंद है। उनकी इन तस्वीरों में न केवल ग्लैमर है, बल्कि एक तरह की 'रिलेटेबिलिटी' भी है। चाहे वह लिफ्ट के अंदर ली गई सेल्फी हो या आईने के सामने पोज देना, जाह्नवी हर फ्रेम में अपनी पर्सनैलिटी को चमकने देती हैं।