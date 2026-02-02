सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Grammy Awards 2026 The Boldest Wildest and Most Unconventional Red Carpet Looks
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (12:56 IST)

68th Grammy Awards: 27 साल की सिंगर ने रेड कार्पेट पर तोड़ीं बोल्डनेस की हदें, टॉपलेस लुक से उड़ाए होश

Grammy Awards 2026
68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन लॉस एंजिल्स में हुआ। इस इवेंट में संगीत के दिग्गजों ने अपने सुरों के साथ-साथ अपने बोल्ड और अतरंगी फैशन से रेड कार्पेट पर आग लगा दी। इस साल का ड्रेस कोड 'फियरलेस' नजर आया, जहां क्लासिक गाउन्स के बजाय एक्सपेरिमेंटल आउटफिट्स का बोलबाला रहा।
 
ग्रैमी के रेड कारपेट पर 27 साल की सिंगर चैपल रोन ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट लूटी। उनका बोल्ड लुक इंटरनेट पर छाया हुआ है। उन्होंने Mugler का एक बेहद साहसी 'शीयर मरून गाउन' पहना था। चैपल का यह गाउन टॉपलेस था। उन्होंने इसे एक मरून केप और शरीर पर बने टैटू के साथ पेयर किया, जो उनके हिट गाने 'पिंक पोनी क्लब' को ट्रिब्यूट था।
 
ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में सिंगर चैपल रोन (Chappell Roan) का रेड कार्पेट लुक इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी बेबाक और कलात्मक पसंद के लिए जानी जाने वाली 'मिडवेस्ट प्रिंसेस' ने इस बार फैशन की सीमाओं को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।
 
चैपल रोन ने रेड कार्पेट पर म्यूग्लर ब्रांड का एक कस्टम-मेड ट्रांसपेरेंट गाउन पहना, जो टॉपलेस था। यह एक गहरे मरून रंग का गाउन था, जिसमें कोई ऊपरी बोडिस नहीं थी। इसके साथ उन्होंने एक मैचिंग मरून केप और गले में गोल्ड चोकर पहना था।
 

बॉडी आर्ट और मेकअप 

चैपल का लुक सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था, उन्होंने 'बॉडी आर्ट' को भी इसका हिस्सा बनाया। उन्होंने अपनी पीठ पर एक बड़ा 'लेस डिज़ाइन' और आगे उनके मशहूर गाने 'Pink Pony Club' की याद दिलाता एक पोनी टैटू बनाया था। 
 

लेडी गागा ने भी बिखेरा जलवा 

लेडी गागा ने अपने 'Raven' लुक से पुरानी गागा की याद दिला दी। उन्होंने एक हाई-नेक गाउन पहना था, जो पूरी तरह से काले फेदर से ढका था। उनकी ब्लीच की हुई भौहें और डार्क रोमांस वाली वाइब ने उन्हें 'ब्लैक स्वान' जैसा लुक दिया।
 

माइली साइरस: लेदर और जेंट जैकेट

माइली ने हमेशा की तरह लीक से हटकर चुनाव किया। उन्होंने रेड कार्पेट पर Celine का ब्लैक लेदर जैकेट और ट्राउजर पहना। उनके लुक का मुख्य आकर्षण उनकी छाती पर लगा एक विशाल सुनहरा ब्रोच था, जिसने साधारण जैकेट को भी बेहद अतरंगी बना दिया।
 

टेयाना टेलर: एब्स-बेयरिंग 'नेकेड' ड्रेस

टेयाना ने Tom Ford के एक कस्टमाइज्ड आउटफिट में अपना टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट किया। यह एक ऐसी ड्रेस थी जिसने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने इसे टिफ़नी एंड कंपनी की ज्वेलरी के साथ एक्सेसराइज़ किया था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Border 2 ने पार किया 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा, बॉक्स ऑफिस पर सफलता का दौर जारी

Border 2 ने पार किया 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा, बॉक्स ऑफिस पर सफलता का दौर जारी2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही Border 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है, जिसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दे रही है। रिलीज के महज 10वें दिन, यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया।

Grammy 2026: 90 की उम्र में दलाई लामा ने जीता पहला ग्रैमी, केंड्रिक लैमर ने तोड़ा Jay-Z का रिकॉर्ड, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट

Grammy 2026: 90 की उम्र में दलाई लामा ने जीता पहला ग्रैमी, केंड्रिक लैमर ने तोड़ा Jay-Z का रिकॉर्ड, देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट68वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन लॉस एंजिल्स के 'क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना' में हुआ। इस समारोह में न केवल संगीत के दिग्गजों ने शिरकत की, बल्कि कई ऐसे पल भी आए जिन्होंने इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीकी कॉमेडियन ट्रेवर नोह ने छठी और आखिरी बार इस शो की मेजबानी की, जिससे यह शाम और भी यादगार बन गई।

श्यामक डावर की शिष्या और राजश्री की खोज, जानें संदीपा धर से जुड़ी दिलचस्प बातें

श्यामक डावर की शिष्या और राजश्री की खोज, जानें संदीपा धर से जुड़ी दिलचस्प बातेंबॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस संदीपा धर 37 साल की हो गई हैं। संदीपा धर का जन्म श्रीनगर में 2 फरवरी 1989 को हुआ था। संदीपा धर की शिक्षा सेंट माइकल कॉन्वेंट हाई स्कूल, आईटीआई मनकापुर और नेशनल पब्लिक स्कूल, इंदिरानगर से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की।

शमिता शेट्टी ने ठुकराया था लगान का ऑफर, बहन के बॉलीवुड डेब्यू से इनसिक्योर हो गई थीं शिल्पा

शमिता शेट्टी ने ठुकराया था लगान का ऑफर, बहन के बॉलीवुड डेब्यू से इनसिक्योर हो गई थीं शिल्पाशिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी 2 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। शमिता शेट्टी ने 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'मोहब्बतें' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय सहित कई सितारे नजर आए थे। फिल्म में शमिता को उदय चोपड़ा के साथ रोमांस करते हुए देखा गया था।

90s की इस टॉप एक्ट्रेस की फिल्में देखकर शुरू हुआ था शाहरुख-गौरी खान का रोमांस, इंडियन आइडल के सेट पर हुआ खुलासा

90s की इस टॉप एक्ट्रेस की फिल्में देखकर शुरू हुआ था शाहरुख-गौरी खान का रोमांस, इंडियन आइडल के सेट पर हुआ खुलासानीलम कोठरी का नाम बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सभी का दिल जीत लिया था। हालांकि अब वह एक्टिंग से दूर ज्वैलरी डिजाइनिंग का बिजनेस कर रही हैं। हाल ही में नीलम कोठारी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com