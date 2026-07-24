OTT Release Today (24 July 2026): विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' से लेकर केके मेनन की 'आदर्श बाल विद्यालय' तक, आज रिलीज हुईं ये फिल्में और सीरिज!

अगर आप इस वीकेंड घर बैठे कुछ नया और मजेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए शानदार खबर है। आज यानी 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों और वेब सीरीज का बड़ा धमाका हुआ है।

नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, सोनी लिव और जियो-हॉटस्टार पर रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कई बड़ी टाइटल स्ट्रीम हो चुके हैं। आइए जानते हैं आज की सबसे चर्चित OTT रिलीज की पूरी लिस्ट:

वीकेंड की टॉप OTT रिलीज (24 जुलाई 2026)

1. मुसाफिर कैफे (Musafir Cafe)

प्लेटफॉर्म: Netflix

स्टारकास्ट: विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो, महिमा मकवाना

जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

खासियत: मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित यह सीरीज प्यार, ब्रेकअप और जिंदगी में मिलने वाले दूसरे मौकों की भावुक कहानी पेश करती है। अगर आपको हल्की-फुल्की और दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी पसंद हैं, तो यह आपकी वॉचलिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए।





2. आदर्श बाल विद्यालय (Adarsh Baal Vidyalaya)

प्लेटफॉर्म: Amazon Prime Video

स्टारकास्ट: केके मेनन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

खासियत: बिस्वापति सरकार और समीर सक्सेना द्वारा बनाई गई यह 7-एपिसोड की वेब सीरीज एक खस्ताहाल सरकारी स्कूल की कहानी है। केके मेनन इसमें एक अनोखे हेडमास्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं जो स्कूल की किस्मत बदलने की जुगत में लगे हैं।

3. पल्लीचट्टंबी (Pallichattambi)

प्लेटफॉर्म: SonyLIV

स्टारकास्ट: टोविनो थॉमस, कायादू लोहार (पृथ्वीराज सुकुमारन का स्पेशल कैमियो)

भाषा: हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़

जॉनर: पीरियड एक्शन ड्रामा

खासियत: दक्षिण भारतीय सिनेमा की यह बहुचर्चित एक्शन-ड्रामा फिल्म 1990 के दशक के इडुक्की की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हाई-वोल्टेज एक्शन और दमदार बैकग्राउंड स्कोर के शौकीनों के लिए यह बेहतरीन विकल्प है।





4. कॉन सिटी (Con City)

प्लेटफॉर्म: Netflix

स्टारकास्ट: अर्जुन दास, अन्ना बेन, योगी बाबू

जॉनर: क्राइम कॉमेडी

खासियत: एक साधारण परिवार की कहानी जो अचानक आई मुसीबतों से निपटने के लिए एक बड़ा ठगी का जाल बुनती है। क्राइम और कॉमेडी का यह अनूठा संगम आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगा।

5. स्टुअर्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स (Stuart Fails to Save the Universe)

प्लेटफॉर्म: JioHotstar

स्टारकास्ट: केविन सुसमैन, लॉरेन लापकस

जॉनर: साई-फाई कॉमेडी

खासियत: 'द बिग बैंग थ्योरी' के फैंस के लिए यह स्पिन-ऑफ सीरीज किसी तोहफे से कम नहीं है। इसमें कॉमिक बुक स्टोर के मालिक स्टुअर्ट की मजेदार दुनिया को दिखाया गया है।

इस वीकेंड पॉपकॉर्न तैयार रखें और अपनी पसंद के जॉनर के हिसाब से बिंज-वॉचिंग की शुरुआत करें!