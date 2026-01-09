मल्टीटैलेंटेड हैं फरहान अख्तर, देखिए एक्टर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां

बॉलीवुड के कूल एक्टर, सिंगर, म्युज़िशियन, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर फरहान अख्तर 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मल्टी-टैलेंटेड और युवाओं के इंस्पिरेशन फरहान अख्तर गीतकार-स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी के बेटे हैं। उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स-

1. डायरेक्टर के तौर पर डेब्यु

फरहान ने फिल्म 'दिल चाहता है' से अपने डायरेक्टर बनने की शुरुआत की और इसी फिल्म ने उन्हें फेमस बना दिया।

2. शर्टलेस शूट नहीं पसंद

भाग मिल्खा भाग में अपनी शानदार बॉडी का प्रदर्शन करने वाले फरहान को शर्टलेस शूट करना नहीं पसंद। उन्होंने एक इंटरव्यु के दौरान कहा था कि जब मैं डब्बू रत्नानी के लिए कैलेंडर शूट कर रहा था, तब वो एक वॉल के आगे होना था और मैं शर्टलेस था। लोग मुझे देख रहे थे जिसकी वजह से मैं नर्वस हो रहा था। मैंने वो शूट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि डब्बू इसके लिए मुझे छ: साल से कह रहे थे।

3. फरहान की ज़िंदगी से जुड़ी फिल्म की कहानी

हर फिल्ड में आगे फरहान की कहानी किसी ज़माने में अलग ही थी। उनके हिसाब से उन्होंने ग्रैजुएशन के दूसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया था और दो साल तक घर पर ही रहे थे। उन दो सालों में उन्होंने दो फिल्में लगातार देखीं। उन्होंने बताया रितिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' में करण शेरगिल का कैरक्टर फरहान की लाइफ से इंस्पायर्ड था।

4. पापा पर गए हैं फरहान

फरहान अपने पिता की तरह हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखने का शौक रखते हैं।

5. शंकर एहसान लॉय से पुराना रिश्ता

शंकर एहसान लॉय के फेमस म्युज़िक वीडिओ 'ब्रीथलेस' को फरहान ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद से उन्होंने आगे फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसमें फरहान डायरेक्ट करते थे और शंकर एहसान लॉय गाने कम्पोज़ करते थे।

6. मखमली आवाज़ का जादू

ऐसे कई एक्टर्स हैं जो अपनी फिल्म के लिए गाने गाते हैं। लेकिन फरहान ने 2008 में उनकी डेब्यु फिल्म (बतौर एक्टर) रॉक ऑन के सारे गाने खुद गाए और शानदार एक्टिंग भी की।

7. युएन वूमंस गुडविल के एम्बेसडर

फरहान युएन वूमंस गूडविल के एम्बेसडर हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में युनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस में हिस्सा भी लिया और हॉलीवुड के मेरिल स्ट्रीप, क्रिस मार्टिन, एनी हैथवे और डकोता फैनिंग जैसे कई दिग्गज कलाकारों से मुलाकात की, जो जेंडर एक्वेलिटी पर काम करते हैं।

8. एक्शन के दिवाने

अपनी फिल्मों में रोमांस, सिंगिग और इंस्पिरेशन को दर्शाने वाले फरहान असल में एक्शन ज़ोनर पसंद करते हैं। उन्हें स्टंट्स करना पहुत पसंद है। उन्हें एक्शन इतना पसंद है कि उन्होंने बचपन में मस्ती करते हुए अपनी बहन ज़ोया के मुंह पर ज़ोर से मुक्का मार दिया था। फरहान घर में खिलौने वाली बंदूक लेकर घूमा करते थे और विलेन के साथ लड़ाई का खेल उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था।

9. किटी पार्टी में रमी का शौक

फरहान के शौकों में एक शौक रमी खेलने का भी है। ज़ोया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके भाई फरहान को किटी पार्टीज़ में रमी खेलने का बहुत शौक था।

10. कॉकरोच से डर

फरहान को कॉकरोच से डर लगता है। यह खुलासा भी उनकी बहन ज़ोया ने ही किया है।

11. ड्राइविंग नहीं आती

इस ज़माने में जहां बच्चे छोटी उम्र में ही ड्राइविंग शुरू कर देते हैं, वही फरहान को बाइक चलाना नहीं आती थी। उन्होंने कार्तिक कॉलिंग कार्तिक साइन करने के बाद बाइक चलाना सीखी। कार भी फरहान ने 22 साल की उम्र में सीखी थी।

12. झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं फरहान

फरहान की बहन ज़ोया ने बताया था कि वे झूठ बोलते समय काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। इसी वजह से ज़ोया को उन्हें फिल्मों में लेने का ख्याल आया था।

13. घर से बाहर कर देने की धमकी

फरहान की सुपरहिट डेब्यु डायरेक्टर फिल्म 'दिल चाहता है' का एक मज़ेदार किस्सा सामने आया था। जब फरहान की मां ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हुए तो वे उन्हें घर से निकाल देंगी। इसके बाद उन्होंने दिल चाहता है की स्टोरी लिखी थी।