शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Farhan Akhtar is multi talented some interesting facts about the actor
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (12:29 IST)

मल्टीटैलेंटेड हैं फरहान अख्तर, देखिए एक्टर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां

Farhan Akhtar
बॉलीवुड के कूल एक्टर, सिंगर, म्युज़िशियन, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर फरहान अख्तर 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मल्टी-टैलेंटेड और युवाओं के इंस्पिरेशन फरहान अख्तर गीतकार-स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी के बेटे हैं। उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स- 
 
1. डायरेक्टर के तौर पर डेब्यु 
फरहान ने फिल्म 'दिल चाहता है' से अपने डायरेक्टर बनने की शुरुआत की और इसी फिल्म ने उन्हें फेमस बना दिया। 
 
2. शर्टलेस शूट नहीं पसंद 
भाग मिल्खा भाग में अपनी शानदार बॉडी का प्रदर्शन करने वाले फरहान को शर्टलेस शूट करना नहीं पसंद। उन्होंने एक इंटरव्यु के दौरान कहा था कि जब मैं डब्बू रत्नानी के लिए कैलेंडर शूट कर रहा था, तब वो एक वॉल के आगे होना था और मैं शर्टलेस था। लोग मुझे देख रहे थे जिसकी वजह से मैं नर्वस हो रहा था। मैंने वो शूट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि डब्बू इसके लिए मुझे छ: साल से कह रहे थे।   
 
3. फरहान की ज़िंदगी से जुड़ी फिल्म की कहानी 
हर फिल्ड में आगे फरहान की कहानी किसी ज़माने में अलग ही थी। उनके हिसाब से उन्होंने ग्रैजुएशन के दूसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया था और दो साल तक घर पर ही रहे थे। उन दो सालों में उन्होंने दो फिल्में लगातार देखीं। उन्होंने बताया रितिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' में करण शेरगिल का कैरक्टर फरहान की लाइफ से इंस्पायर्ड था। 
 
4. पापा पर गए हैं फरहान 
फरहान अपने पिता की तरह हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखने का शौक रखते हैं। 
 
5. शंकर एहसान लॉय से पुराना रिश्ता 
शंकर एहसान लॉय के फेमस म्युज़िक वीडिओ 'ब्रीथलेस' को फरहान ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद से उन्होंने आगे फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसमें फरहान डायरेक्ट करते थे और शंकर एहसान लॉय गाने कम्पोज़ करते थे। 
 
6. मखमली आवाज़ का जादू 
ऐसे कई एक्टर्स हैं जो अपनी फिल्म के लिए गाने गाते हैं। लेकिन फरहान ने 2008 में उनकी डेब्यु फिल्म (बतौर एक्टर) रॉक ऑन के सारे गाने खुद गाए और शानदार एक्टिंग भी की। 
 
7. युएन वूमंस गुडविल के एम्बेसडर 
फरहान युएन वूमंस गूडविल के एम्बेसडर हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में युनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस में हिस्सा भी लिया और हॉलीवुड के मेरिल स्ट्रीप, क्रिस मार्टिन, एनी हैथवे और डकोता फैनिंग जैसे कई दिग्गज कलाकारों से मुलाकात की, जो जेंडर एक्वेलिटी पर काम करते हैं। 
 
8. एक्शन के दिवाने 
अपनी फिल्मों में रोमांस, सिंगिग और इंस्पिरेशन को दर्शाने वाले फरहान असल में एक्शन ज़ोनर पसंद करते हैं। उन्हें स्टंट्स करना पहुत पसंद है। उन्हें एक्शन इतना पसंद है कि उन्होंने बचपन में मस्ती करते हुए अपनी बहन ज़ोया के मुंह पर ज़ोर से मुक्का मार दिया था। फरहान घर में खिलौने वाली बंदूक लेकर घूमा करते थे और विलेन के साथ लड़ाई का खेल उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। 
 
9. किटी पार्टी में रमी का शौक 
फरहान के शौकों में एक शौक रमी खेलने का भी है। ज़ोया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके भाई फरहान को किटी पार्टीज़ में रमी खेलने का बहुत शौक था। 
 
10. कॉकरोच से डर 
फरहान को कॉकरोच से डर लगता है। यह खुलासा भी उनकी बहन ज़ोया ने ही किया है। 
 
11. ड्राइविंग नहीं आती 
इस ज़माने में जहां बच्चे छोटी उम्र में ही ड्राइविंग शुरू कर देते हैं, वही फरहान को बाइक चलाना नहीं आती थी। उन्होंने कार्तिक कॉलिंग कार्तिक साइन करने के बाद बाइक चलाना सीखी। कार भी फरहान ने 22 साल की उम्र में सीखी थी। 
 
12. झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं फरहान 
फरहान की बहन ज़ोया ने बताया था कि वे झूठ बोलते समय काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। इसी वजह से ज़ोया को उन्हें फिल्मों में लेने का ख्याल आया था। 
 
13. घर से बाहर कर देने की धमकी 
फरहान की सुपरहिट डेब्यु डायरेक्टर फिल्म 'दिल चाहता है' का एक मज़ेदार किस्सा सामने आया था। जब फरहान की मां ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हुए तो वे उन्हें घर से निकाल देंगी। इसके बाद उन्होंने दिल चाहता है की स्टोरी लिखी थी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

फराह खान ने 8 साल छोटे शिरीष कंदर संग की थी शादी, दिलचस्प है लव स्टोरी

फराह खान ने 8 साल छोटे शिरीष कंदर संग की थी शादी, दिलचस्प है लव स्टोरीबॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान 9 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फराह का जन्म 1965 में स्टैंटमैन कामरान खान और मेनका ईरानी के घर हुआ था। फराह का बचपन से ही फिल्मों और डांस से लगाव था।

क्या 'लव एंड वॉर' के गाने की हो रही तैयारी? रणबीर कपूर–आलिया भट्ट संग भंसाली के ऑफिस में दिखे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य

क्या 'लव एंड वॉर' के गाने की हो रही तैयारी? रणबीर कपूर–आलिया भट्ट संग भंसाली के ऑफिस में दिखे कोरियोग्राफर गणेश आचार्यनए साल 2026 की शुरुआत काफी उत्साह से भरी रही है, इसकी वजह यह है कि हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मुंबई के जुहू स्थित फ़िल्ममेकर संजय लीला भंसाली के ऑफिस में देखा गया। इस मुलाकात ने उनकी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली 2026 की फ़िल्म 'लव एंड वॉरऐ को लेकर अटकलों को और तेज़ कर दिया है कि आगे क्या खास होने वाला है।

प्राइम वीडियो ने क्राइम-सस्पेंस फिल्म चीकाटीलो की रिलीज का किया ऐलान, शोभिता धुलिपाला आएंगी नजर

प्राइम वीडियो ने क्राइम-सस्पेंस फिल्म चीकाटीलो की रिलीज का किया ऐलान, शोभिता धुलिपाला आएंगी नजरप्राइम वीडियो ने अपनी ओरिजिनल तेलुगु फिल्म ‘चीकाटीलो’ का वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर बनी चीकाटीलो एक रोमांचक क्राइम-सस्पेंस फिल्म है। कहानी संध्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ट्रू-क्राइम पॉडकास्टर है। इस किरदार को शोभिता धुलिपाला ने निभाया है।

ब्लैक गाउन में रकुल प्रीत सिंह का सुपर सिजलिंग लुक, देखिए तस्वीरें

ब्लैक गाउन में रकुल प्रीत सिंह का सुपर सिजलिंग लुक, देखिए तस्वीरेंरकुल प्रीत सिंह अपनी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वह अपने हॉट एंड ग्लैमरस लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। रकुल फैंस के साथ अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इस बार रकुल ने बेहद स्टाइलिश गाउन में अपनी तस्वीरें शेयर की है।

चित्रांगदा का अनोखा इंटरव्यू: सलमान की गलवान, बेटे से लेकर तो स्मिता पाटिल से तुलना तक

चित्रांगदा का अनोखा इंटरव्यू: सलमान की गलवान, बेटे से लेकर तो स्मिता पाटिल से तुलना तकचित्रांगदा ने सलमान खान के साथ आने वाली फिल्म ‘गलवान’ पर भी बात की और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ‘रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स’ में लीड रोल निभा रहीं अभिनेत्री ने वेबदुनिया को दिए एक्सक्लूसिव वीडियो इंटरव्यू में अपनी फिल्म, अपने सफर और निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की। चित्रांगदा ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। इंटरव्यू में उन्होंने दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल से तुलना पर भी अपनी बेबाक राय रखी और बताया कि वह इस तरह की तुलना को कैसे देखती हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com