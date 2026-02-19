गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. मुलाकात
  4. kennedy aamir dalvi anurag kashyap acting process zee5 release
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (15:29 IST)

‘केनेडी’ के विलेन आमिर दलवी ने खोला अनुराग कश्यप का राज: कम करना ही इस फिल्म में सब कुछ था

kennedy aamir dalvi anurag kashyap acting process zee5 release
फिल्म ‘केनेडी’ में काम करना आमिर दलवी के लिए सिर्फ एक रोल निभाना नहीं था, बल्कि यह अनुराग कश्यप की दुनिया में कदम रखने जैसा था। एक ऐसी दुनिया जहां एक्टिंग को जोर से साबित नहीं किया जाता, जहां भावनाओं को समझाया नहीं जाता और जहां कई बार साइलेंस ही सबसे बड़ा डायलॉग बन जाता है। आमिर कहते हैं कि इस फिल्म ने उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी “कम करना” ही सबसे बड़ी परफॉर्मेंस होती है।
 

अनुराग कश्यप ने तोड़ दी एक्टिंग की आदतें

आमिर दलवी बताते हैं कि अनुराग कश्यप ने उनके अंदर की कई “एक्टर वाली आदतों” को धीरे-धीरे तोड़ दिया। उनके मुताबिक, “अनुराग सर को मुझसे कुछ भी तेज, ड्रामेटिक या ओवर नहीं चाहिए था। शुरू में ये अजीब लगता है, क्योंकि एक्टर्स को ट्रेन ही ऐसा किया जाता है कि साइलेंस भरना है, इमोशन को जस्टिफाई करना है। लेकिन यहां सर कह रहे थे, बस भरोसा करो।”
 
आमिर के लिए यह भरोसा बनाना आसान नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें समझ आया कि यहां निर्देशन का तरीका निर्देश देने से ज्यादा “देखने” और “महसूस कराने” वाला है।
 

“वो सीन समझाते नहीं थे… बस देखते थे”

आमिर कहते हैं कि अनुराग कश्यप का तरीका बहुत अलग है। वो सीन को ज्यादा समझाते नहीं, इमोशन को शब्दों में बांधते नहीं। कई बार तो वो बस शॉट देखते, और कुछ कहते ही नहीं।
 
आमिर के मुताबिक, “कई बार वो सिर्फ मुस्कुरा देते थे, या उनकी एनर्जी में हल्का सा बदलाव आ जाता था। वही मेरा संकेत होता था कि सही जा रहा है। ये एक तरह का वाइब चेक था।”
 
आमिर बताते हैं कि अनुराग कश्यप चाहते हैं कि किरदार “परफॉर्म” न करे, बल्कि सच में मौजूद लगे। यही चीज उन्हें एक अजीब-सी बेचैनी में भी डालती थी, लेकिन उसी ने उन्हें आजाद भी किया।
 

सलीम कट्टावाला: पर्सनैलिटी नहीं, एक डरावनी मौजूदगी

‘केनेडी’ में आमिर दलवी का किरदार है सलीम कट्टावाला। आमिर बताते हैं कि इस किरदार को उन्होंने एक “पर्सनैलिटी” की तरह नहीं, बल्कि एक मौन मौजूदगी की तरह बनाया।
 
उनके शब्दों में, “जब आप परफॉर्म करना बंद कर देते हैं और ठहराव को जगह देते हैं, तो किरदार अपने आप सांस लेने लगता है। और तभी वो खतरनाक बनता है, क्योंकि वो बहुत असली लगने लगता है।”
 
यही वजह है कि सलीम का डर शोर नहीं मचाता, बल्कि धीरे-धीरे अंदर उतरता है।
 

पहली बार बॉलीवुड में विलेन… लेकिन टैग की जगह सच्चाई

‘केनेडी’ आमिर दलवी की पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसमें वे विलेन बने हैं। आमिर मानते हैं कि विलेन का टैग अपने साथ एक वजन लेकर आता है। लेकिन अनुराग कश्यप ने कभी इसे “अच्छा-बुरा” के नजरिए से नहीं देखा।
 
आमिर कहते हैं, “सर बस ईमानदारी की बात करते थे। मेरे मन में यही था कि अगर इस रोल से मुझे याद रखा जाएगा, तो वो याद ईमानदारी के साथ हो, चाहे उसमें कुरूपता ही क्यों न हो।”
 

शूट खत्म… लेकिन किरदार घर तक चला आया

आमिर दलवी ने एक और दिलचस्प बात शेयर की। वे कहते हैं कि इस रोल की भारीपन वाली फीलिंग शूट के बाद भी उनके साथ रही।
 
“कई दिन ऐसे थे जब मैं घर जाकर भी बेचैन रहता था। जबकि सीन बहुत शांत थे, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं हुआ था। फिर भी कुछ अंदर रह जाता था। तभी समझ आया कि किरदार मुझमें भी चुपचाप घुस गया, वैसे ही जैसे वो फिल्म में घुसता है।”
 

“अगर किरदार आपको अधूरा छोड़ दे… तो समझो सही हुआ”

आमिर अपनी बात एक ऐसे वाक्य के साथ खत्म करते हैं जो काफी देर तक दिमाग में टिक जाता है। वे कहते हैं, “अगर कोई किरदार मुझे परेशान करके जाए, मुझे अधूरा छोड़ दे, तो मुझे लगता है कुछ सही हुआ। सलीम शूट खत्म होते ही नहीं गया। वो रहा… और मुझे लगता है अनुराग सर यही दर्शकों के साथ भी चाहते थे।”
 

ZEE5 पर आ रही है ‘केनेडी’, राहुल भट्ट और सनी लियोनी भी साथ

फिल्म ‘केनेडी’ एक डार्क, इमर्सिव नॉयर कहानी है, जहां सर्वाइवल की कीमत चुकानी पड़ती है। फिल्म में राहुल भट्ट और सनी लियोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी यह फिल्म 20 फरवरी को ZEE5 पर प्रीमियर होने जा रही है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

‘केनेडी’ के विलेन आमिर दलवी ने खोला अनुराग कश्यप का राज: कम करना ही इस फिल्म में सब कुछ था

‘केनेडी’ के विलेन आमिर दलवी ने खोला अनुराग कश्यप का राज: कम करना ही इस फिल्म में सब कुछ थाफिल्म ‘केनेडी’ में विलेन बने आमिर दलवी ने बताया कि अनुराग कश्यप के साथ काम करना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था। यहां एक्टिंग में शोर नहीं, बल्कि ठहराव और साइलेंस सबसे बड़ा हथियार था। ‘केनेडी’ 20 फरवरी को ZEE5 पर रिलीज होगी, जिसमें राहुल भट्ट और सनी लियोनी भी हैं।

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को मिला UA सर्टिफिकेट, विपुल शाह ने सेंसर बोर्ड का जताया आभार

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को मिला UA सर्टिफिकेट, विपुल शाह ने सेंसर बोर्ड का जताया आभारविपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने एलान किया है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से 'UA' सर्टिफिकेट मिल गया है। इसका मतलब है कि अब यह फिल्म पूरे भारत के सिनेमाघरों में बड़े लेवल पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

ओटीटी पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी', नेटिजन्स ने लुटाया प्यार

ओटीटी पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी', नेटिजन्स ने लुटाया प्यारओटीटी पर रिलीज होते ही 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को दर्शकों से नई सराहना मिल रही है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर नेटिजन्स दिल से रिएक्शंस, मीम्स और रिव्यू साझा कर रहे हैं। इमोशनल परफॉर्मेंस, हल्की-फुल्की रोमांस और चार्ट-फ्रेंडली म्यूज़िक के चलते फिल्म डिजिटल ऑडियंस के दिलों को छूती नज़र आ रही है।

कौन हैं अदिति हुंडिया? क्रिकेटर ईशान किशन की होनी वाली दुल्हन की पूरी प्रोफाइल

कौन हैं अदिति हुंडिया? क्रिकेटर ईशान किशन की होनी वाली दुल्हन की पूरी प्रोफाइलभारतीय क्रिकेटर ईशान किशन इन दिनों मैदान पर अपने बल्ले से आग उगल रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनकी पर्सनल लाइफ ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। काफी समय से ईशान का नाम जयपुर की खूबसूरत मॉडल अदिति हुंडिया के साथ जुड़ रहा है।

तिहाड़ जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव की डिमांड, जेल में बने स्मोकिंग जोन

तिहाड़ जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव की डिमांड, जेल में बने स्मोकिंग जोनबॉलीवुड के फेमस कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव ने 11 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए हैं। अभिनेता को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों और फैंस का आभार जताया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com