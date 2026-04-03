रामायण फिल्म के कलाकारों की फीस: रणबीर कपूर की फीस 150 करोड़ रुपये, साई पल्लवी को 12 करोड़ रुपये

रामायण, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म बनकर उभरने वाली है, अपने बजट और कलाकारों की फीस के कारण चर्चा का विषय बन चुकी है। इस फिल्म के पहले टीजर ने ही दर्शकों को एक झलक दी है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म का बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये है, और यह भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होने जा रही है।

फिल्म की कास्ट की फीस भी एक बड़ी बात बन चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रणबीर कपूर को इस महाकाव्य फिल्म के दोनों पार्ट्स के लिए 75 करोड़ रुपये प्रति पार्ट, यानी कुल 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। यह राशि उनकी पिछली फीस से कहीं अधिक है। उदाहरण के तौर पर, ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन - शिवा में उन्होंने 25-30 करोड़ रुपये और एनिमल फिल्म में 30-35 करोड़ रुपये (प्लस प्रॉफिट शेयर) की फीस ली थी। रणबीर कपूर के लिए रामायण की फीस एक बड़ा कदम है और यह दर्शाता है कि वह अब बॉलीवुड के सबसे महंगे कलाकारों में से एक बन चुके हैं।

साई पल्लवी: 12 करोड़ रुपये फीस के साथ एक बड़ी छलांग

साई पल्लवी, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं, अब बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही हैं। वह इस फिल्म में सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। साई पल्लवी ने अपनी फीस बढ़ा ली है और अब वह 6 करोड़ रुपये प्रति पार्ट (कुल 12 करोड़ रुपये) की फीस ले रही हैं। अगर तुलना की जाए तो, पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों में उनका वेतन लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपये था और इससे पहले थंडेल फिल्म में उन्हें 5 करोड़ रुपये मिले थे। इस बार रामायण के लिए वह एक बड़ी छलांग लगा रही हैं, और यह उनके करियर का एक बड़ा मोमेंट है।

यश: रावण के रोल में 30-35 करोड़ रुपये और प्रॉफिट शेयर

यश, कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार, जिन्होंने केजीएफ फिल्म से अपनी जबरदस्त पहचान बनाई, रामायण में रावण का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा, वह इस प्रोजेक्ट के को-प्रोड्यूसर भी हैं, जो उनकी कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत बन रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यश ने इस फिल्म के लिए 30-35 करोड़ रुपये की फीस ली है, साथ ही वह प्रॉफिट शेयरिंग डील भी कर रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी और फिल्म की टीम के साथ मिलकर वह इस महाकाव्य को और भी बड़े स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

सनी देओल: भगवान हनुमान के रोल में 20 करोड़ रुपये प्रति पार्ट

सनी देओल, जो अपनी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन और इमोशन के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभाएंगे। सनी देओल को इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपये प्रति पार्ट मिल रहे हैं, यानी कुल 40 करोड़ रुपये। यह राशि उनकी हालिया फिल्म ग़दर 2 के वेतन से मेल खाती है, जिसने उनके बॉक्स ऑफिस पुल को फिर से साबित किया।

रवि दुबे: लक्ष्मण के रोल में 2-4 करोड़ रुपये

टीवी अभिनेता रवि दुबे, जो लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे, को इस फिल्म के लिए 2 से 4 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। जबकि दोनों पार्ट्स के लिए उनका कुल वेतन अभी तय नहीं हुआ है, यह राशि उनके टीवी करियर से काफी ज्यादा है और उनके लिए एक बड़ी छलांग है।

फिल्म का बजट: 4000 करोड़ रुपये, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

रामायण फिल्म को बनाने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये का विशाल बजट रखा गया है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस फिल्म के बारे में बताते हुए कहा, “जब हमने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया, तब लोगों को लगा कि मैं पागल हूं, क्योंकि कोई भी भारतीय फिल्म इस स्तर पर नहीं बन सकती। हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, और हम इसे इतनी कुशलता से बना रहे हैं कि बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी इस पर नजर डालेंगे।”

फिल्म के दो पार्ट्स में रिलीज होने की योजना है, और पहला पार्ट अक्टूबर 2026 में दीवाली से पहले रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दीवाली 2027 के दौरान रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म की स्टार कास्ट, बजट और संगीत के साथ, यह भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महाकाव्यपूर्ण प्रोजेक्ट बनने जा रहा है।