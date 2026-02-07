शनिवार, 7 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शनिवार, 7 फ़रवरी 2026 (18:04 IST)

'रामायणम्' की कास्ट हुआ बड़ा बदलाव, विक्रांत मैसी हुए बाहर, अब यह एक्टर बनेगा रावण का बेटा मेघनाद!

Ramayana movie 2026
निर्देशक नितेश तिवारी लंबे समय से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'रामायणम्' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भी जबरदस्त उत्साह है। 
 
वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। खबरों के अनुसार फिल्म की कास्टिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ताजा खबरों के मुताबिक, राघव जुयाल ने फिल्म में 'मेघनाद' (इंद्रजीत) की भूमिका के लिए विक्रांत मैसी को रिप्लेस कर दिया है। 
 
राघव, जिन्होंने हाल ही में फिल्म 'किल' और 'द बस्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, अब रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र के रूप में नजर आएंगे। उनका किरदार मुख्य रूप से फिल्म के दूसरे भाग में दिखाई देगा।
 
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राघव जुयाल 'रामायणम्' में रावण के बड़े बेटे मेघनाद के रोल में दिखेंगे। पहले ये रोल विक्रांत मैसी करने वाले थे, लेकिन किसी कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद मेकर्स ने राघव को अप्रोच किया और वो तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। राघव जल्द ही शूटिंग भी शुरू करेंगे। 
 
खबरों की मानें तो 'रामायण्' फिल्म भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। फिल्म का कुल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके वीएफएक्स और ऑस्कर विजेता संगीतकारों—हंस जिमर और ए.आर. रहमान—पर खर्च किया जा रहा है। फिल्म को आईमैक्स फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है ताकि दर्शकों को एक जादुई अनुभव मिल सके।
 

फिल्म में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई बड़े सितारें नजर आने वाले हैं-

  • रणबीर कपूर: भगवान राम
  • साई पल्लवी: माता सीता
  • यश (KGF फेम): रावण
  • सनी देओल: हनुमान
  • रवि दुबे: लक्ष्मण
  • विजय सेतुपति: विभीषण (चर्चा में)
  • लारा दत्ता: कैकेयी
  • अरुण गोविल: राजा दशरथ
 
नितेश तिवारी इस प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में रिलीज करेंगे। फिल्म की शूटिंग एक साथ की जा रही है। फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर रिलीज होगा। वहीं रामायणम् पार्ट 2 दिवाली 2027 पर रिलीज होगी। 
