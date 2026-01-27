28 January Birthday: आपको 28 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

दिनांक 28 को जन्मे व्यक्ति राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। 2 और 8 आपस में मिलकर 10 होते हैं। इस तरह आपका मूलांक 1 होगा। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं।

आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28

शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062

ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री

शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी।

परिवार: पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

श्रुति हासन (Shruti Haasan): एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं जो तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम करती हैं।

आनंद मोहन सिंह (Anand Mohan Singh): भारतीय राजनीतिज्ञ।

पंडित जसराज (Pandit Jasraj): मेवाती घराने से ताल्‍लुक रखने वाले शास्‍त्रीय गायक।

के.ऍम करियप्पा कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा (K.M. Cariappa Kodandera Madappa Cariappa): फील्ड मार्शल, एक भारतीय सैन्य अधिकारी और राजनयिक तथा भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ थे।

लाजपत राय (Lala Lajpat Rai): पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कम्पनी के संस्थापक और भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे।