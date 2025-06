When is Yogini Ekadashi in 2025: योगिनी एकादशी भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाती है। वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी 21 जून, दिन शनिवार को मनाई जा रही है। इस एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग कैलेंडर के अनुसार, आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी पड़ती है। इस दिन श्रीहरि नारायण और मां लक्ष्मी या लक्ष्मी-नारायण की पूजा-अर्चना करने का विधान है।