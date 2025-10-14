मैथिली ठाकुर इस सीट से लड़ना चाहती थीं चुनाव, भाजपा ने नहीं दिया टिकट

Bihar Assembly Elections : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से विनोद नारायण झा को टिकट दिया हैं। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं। हालांकि भाजपा उन्हें अलीपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है।

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। (1/2) pic.twitter.com/ykVM5tVevY — BJP (@BJP4India) October 14, 2025 अक्टूबर के पहले हफ्ते में नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मैथिली की मुलाकात के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था। जबलपुर में एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने चर्चा के दौरान मैथिली ने कहा था मैं हाल ही में बिहार गई थी वहां नित्यानंद राय से मिली। विनोद तावड़े जी से भी मिलने का अवसर मिला। बिहार पर दोनों नेताओं से काफी बात हुई। अक्टूबर के पहले हफ्ते में नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मैथिली की मुलाकात के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था। जबलपुर में एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने चर्चा के दौरान मैथिली ने कहा था मैं हाल ही में बिहार गई थी वहां नित्यानंद राय से मिली। विनोद तावड़े जी से भी मिलने का अवसर मिला। बिहार पर दोनों नेताओं से काफी बात हुई।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं अपने गांव के क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। वहां से एक अलग जुड़ाव है। वहां से शुरुआत होती है तो सीखने को मिलेगा। लोगों से मिलना-जुलना, लोगों की बातें सुनना, मुझे ज्यादा समझ में आएगा।

मैथिली ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूं श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी। साथ में उन्होंने दोनों दिग्गजों के साथ एक फोटो भी पोस्ट की थी।

