बिहार में राहुल गांधी ने EVM को कहा 'मोदी वोटिंग मशीन'

पटना। के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए (EVM) को नया नाम एमवीएम (MVM) दिया है।

राहुल गांधी ने कहा कि यह ईवीएम नहीं MVM यानी मोदी वोटिंग मशीन है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह ईवीएम हो या एमवीएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार बिहार के युवाओं में काफी गुस्सा है और राज्य में की सरकार बनने जा रही है।

is not EVM, but MVM - Modi Voting Machine. But, this time in Bihar, the youth is angry. So be it EVM or MVM, 'Gathbandhan' will win: leader in Bihar's Araria