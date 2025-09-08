Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 9 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 09 September 2025 : करियर: आज आपके काम की सराहना होगी। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम आसान होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है।

धन: वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। निवेश से फायदा होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उनका समाधान कर लेंगे।

लव: रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य रखें।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: गाय को हरी घास और रोटी खिलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर किसी वाद-विवाद में न पड़ें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है, सावधानी बरतें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: आपकी मेहनत रंग लाएगी और काम में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: श्रीगणेश जी की पूजा करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका समाधान कर लेंगे।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों हेतु समय शुभ।

धन: कारोबार से अचानक धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: खुद तथा पिता की सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र के सबसे कठिन काम में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कारोबार बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: आज कारोबार या काम के सिलसिले में यात्रा का योग बन सकता है।

लव: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रैवल प्लान करेंगे।

धन: धन की आवक बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: माता की सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: पीली वस्तु का दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आज आप महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। करियर में लाभ होगा।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

धन: व्यापार से धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: घर में सभी की सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शनिदेव की पूजा करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आज करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जिससे तनाव में वृद्धि होगी।

लव: परिवार और माता के मामलों में चिंता हो सकती है।

धन: धन की कमी महसूस होगी, अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।

उपाय: राहु और शनि के मंत्रों का जाप करें।

मीन (Pisces)

करियर: व्यापार तथा नौकरीपेशा को काम में सफलता मिलेगी।

लव: भाई-बहनों के साथ पारिवारिक चर्चा का आयोजन होगा।

धन: धंधे से आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी। मन प्रसन्न होगा।