Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 28 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 28 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: कारोबार में साझेदारी तथा नौकरी और सहयोग से लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, पुराने मतभेद दूर होंगे।

धन: धन लाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: संचार, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

लव: घरवालों संग भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: निवेश से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: ऑफिस के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी, योजनाएं सफल होंगी।

लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।

धन: धन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है, गुप्त शत्रुओं से बचें।

लव: प्रेम रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप पर ध्यान दें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा के यात्रा और छात्रों के शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशहाली आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आज आपको रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: घर तथा प्रेम में भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी।

धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।

स्वास्थ्य: आज अधिक पानी पिएं।

उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: व्यापार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा, ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम तथा पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: अपार धन संचय के योग हैं।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।