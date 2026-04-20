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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 21 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपका काम थोड़ा पीछे रह सकता है, लेकिन सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ मस्ती रिश्तों में नई ताजगी लाएगी।
धन: आकस्मिक खर्चों के योग हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, बस आंखों को रंगों से बचाएं।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और लाल गुलाल अर्पित करें।ALSO READ: नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां

 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होगा। निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें।।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज काम के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है।
लव: पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। 
धन: आज कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी विवाद में न पड़ें, आज का दिन शांति से बिताने का है।
लव: परिवार के साथ उत्सव मनाना यादगार रहेगा। 
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: एलर्जी या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवजी का जलाभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आज कार्यस्थल पर नेतृत्व करने की आपकी क्षमता चमकेगी। 
लव: पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए। 
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

 

6. कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा। अधूरे काम आज पूरे हो सकते हैं।
लव: छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर से बहस न करें।
धन: आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: साझेदारी के काम में जबरदस्त सफलता मिलेगी। 
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल अर्पित करें।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है। 
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द हो सकता हैस
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए दिन मान-सम्मान वाला है।
लव: परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। 
धन: बाहरी यात्रा पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान संभव है।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल चढ़ाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: अनुशासन और मेहनत से कार्यस्थल पर लक्ष्य हासिल करेंगे। 
लव: पुराने मतभेद दूर होंगे। रिश्तों में नई शुरुआत होगी।
धन: भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। 
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 
लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से संपर्क हो सकता है।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: जरूरतमंदों को कपड़ों का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आज बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र में लाभ होगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे।
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न करें। 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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