शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 13 September 2025 horoscope in Hindi
1. मेष (Aries)
Today 13 September horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: अपार धन लाभ के योग हैं। बाहरी फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर का खाना खाने से बचें।
उपाय: आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?
 
2. वृषभ (Taurus)
करियर: बाहरी क्षेत्र के काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। धैर्य रखें और काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें।
धन: आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धन निवेश करने से पहले सोच-विचार करें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: श्रीगणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। शादीशुदा जीवन में खुशी रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
उपाय: गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
 
4. कर्क (Cancer)
करियर: आज काम में मन कम लगेगा। जरूरी कार्यों को टालने से बचें।
लव: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम जैसी समस्या से परेशान होंगे। 
उपाय: किसी गरीब को भोजन कराएं।
 
5. सिंह (Leo)
करियर: ऑफिस में बॉस द्वारा आपके नेतृत्व क्षमता की तारीफ होगी। कुछ को पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: लव लाइफ में नयापन मन को लुभाएगा। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं।
धन: धन लाभ की संभावना है, कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।ALSO READ: September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?
 
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होंगे। निराश न हों।
लव: पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: धन हानि हो सकती है, लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: कलावा अपनी कलाई पर धारण करें।
 
7. तुला (Libra)
करियर: आज आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आपके काम की तारीफ होगी।
लव: रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरीपेशा को आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: परिवारजन का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है। आप आज शांत रहने की कोशिश करें।
लव: प्रेम जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। 
धन: अचानक खर्च बढ़ेंगे। बिना सोचे समझे खरीदारी न करें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आपके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है।
लव: रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। धन निवेश संभव।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: गणेश जी की आरती करें।
 
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिक काम का दबाव रहेगा। आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं। वाणी संयम जरूरी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द हो सकता है, थोड़ा आराम करें।
उपाय: पितृ तर्पण करें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है। व्यवसायियों को अच्छा लाभ हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते को लेकर गंभीरता बढ़ेगी।
धन: अचानक अच्छे धन लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: अपनी आंखों का ख्याल रखें।
उपाय: भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें।
 
12. मीन (Pisces)
करियर: काम में आज कुछ गलतियां आप से हो सकती हैं। ध्यानपूर्वक कार्य करें।
लव: रिश्ते में समझदारी बढ़ेगी। आप पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं।
धन: समय अच्छा रहेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।
