Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 फरवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 08 February horoscope in Hindi 2026 : करियर: नई योजनाओं को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम लें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ में कुछ तनाव हो सकता है, बातचीत से मसले सुलझाएं।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्ची बजट बिगाड़ सकती है।
स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें।
उपाय: किसी मंदिर में लाल चंदन का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: प्रेम तथा वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: पक्षियों को गेहूं के दाने डालें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ यादगार समय बीतेगा।
धन: जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: सूर्य देव की कृपा से कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव बढ़ेगा।
लव: रोमांस के लिए दिन उत्तम है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन धूप में ज्यादा देर न रहें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। धैर्य से काम लें।
लव: पार्टनर की किसी बात से मन दुखी हो सकता है।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें।
7. तुला (Libra)
करियर: सामाजिक और पेशेवर क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा।
लव: वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: मंदिर में लाल रंग के फल का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर से कोई खुशखबरी मिल सकती है।
धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।
लव: सिंगल लोगों की तलाश पूरी हो सकती है।
धन: भाग्य के सहयोग से धन प्राप्ति होगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य देते समय 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: लेन-देन के मामलों में जोखिम न लें।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: गरीब व्यक्ति को गुड़ और चने का दान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: धन का आगमन निरंतर बना रहेगा।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन रह सकता है।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: अपनी मेहनत से आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा।
धन: खर्चों की अधिकता रह सकती है, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए समय निकालें।