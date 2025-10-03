शनिवार, 10 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 05 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 05 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 05 October 2025
मेष (Aries)
 
Today 05 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता चमक सकती है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: लव लाइफ में उत्साह रहेगा। साथी से सराहना मिलेगी।
धन: इनकम स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: सिर दर्द या तनाव हो सकता है। आराम जरूरी है।
उपाय: सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और लाल वस्त्र पहनें।ALSO READ: मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: ऑफिस में टीम वर्क से लाभ होगा। नई योजनाएं बन सकती हैं, जो आगे जाकर धनलाभ देगी।
लव: रिश्ते में गहराई आएगी। प्रेमीसंग रोमांटिक समय बिताएंगे।
धन: आज धन के निवेश में सतर्क रहें। बजट बनाकर खर्च करें, लाभकारी होगा।
स्वास्थ्य: थकान या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।
उपाय: हरे रंग का प्रयोग करें और विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कम्युनिकेशन स्किल से तरक्की मिलेगी। इंटरव्यू या मीटिंग में सफलता के संकेत हैं।
लव: नई मुलाकात प्यार में बदल सकती है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: फालतू खर्चों से बचें। भविष्य के लिए बचत शुरू करें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में काम के दबाव में रहेंगे, लेकिन अंत में परिणाम सकारात्मक होंगे।
लव: प्रेमीजन भावुक होकर निर्णय न लें, संयम रखें।
धन: लोन या उधारी से संबंधित कोई फैसला टालना बेहतर होगा।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। हल्का भोजन करें।
उपाय: चांदी पहनें और "ॐ चंद्राय नमः" का जाप करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में बॉस से सराहना मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।
लव: अपने पार्टनर को समय दें। रोमांटिक डेट की योजना बन सकती है।
धन: धन लाभ के योग हैं। इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: एनर्जी बनी रहेगी। छोटी-मोटी चोट से बचें।
उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं और लाल चंदन लगाएं।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: योजनाओं को सटीक तरीके से लागू करें, सफलता मिलेगी।
लव: रिश्ते में समझदारी दिखाएं। पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पुराने रुके पैसे मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकावट हो सकती है। नींद पूरी लें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हरे वस्त्र पहनें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नए कॉन्ट्रैक्ट या क्लाइंट मिल सकते हैं। सफलता के नए द्वार खुलेंगे।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन जरूरी है। ईगो टकरा सकता है। वाणी संयम जरूरी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: स्किन या आंखों की परेशानी हो सकती है। 
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद मिठाई दान करें।ALSO READ: Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: टीम वर्क को मिला टारगेट पूरा करने में सफलता मिलेगी। बॉस के साथ संबंध बेहतर होंगे।
लव: पुराने रिश्ते में फिर से भावनाएं जागेंगी। प्रेमीसंग समय बितायेंगे।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: शरीर में जलन या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय” का जाप करें और जल चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज आपके विचारों की सराहना होगी। नई नौकरी के योग हैं।
लव: लव लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। ट्रैवल पर जाने का प्लान बनेगा।
धन: कारोबारियों को निवेश से फायदा हो सकता है। लेकिन सलाह लेकर करें।
स्वास्थ्य: घुटनों या जांघों में दर्द हो सकता है।
उपाय: हल्दी का तिलक करें और केले का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नौकरीपेशा को कठिन परिश्रम का फल मिलेगा। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। यह समय सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं। जॉब में वेतन वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: पीठ या घुटनों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: काम में रचनात्मकता लाएं। नई परियोजनाएं मिलेंगी।
लव: साथी के साथ सुखद समय बितेगा। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: सांस या त्वचा से जुड़ी समस्याओं से बचें।
उपाय: नीला वस्त्र पहनें और शनिवार को दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आज किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। साथी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सकता है।
धन: खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन कुछ बचत भी होगी।
स्वास्थ्य: तनाव से राहत के लिए मेडिटेशन करें।
