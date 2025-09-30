मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope 01 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 अक्टूबर, 2025)

निक राशिफल: 01 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 01 October horoscope in Hindi 2025
मेष (Aries)
 
Today Rashifal 01 October 2025: करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, मेहनत सफल होगी।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: लाल रंग पहनें, देवी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के ताले
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे।
धन: धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता का ध्यान रखें।
उपाय: लाल वस्त्र पहनें, लाल पुष्प चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर तरफ से लाभ होगा। 
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक जीवन प्रेममय रहेगा।
धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। धन की बचत करेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। योग करें। 
उपाय: आज के दिन लाल रंग पहनें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: हर क्षेत्र के कार्य में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे। 
स्वास्थ्य: घर में सभी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: लाल वस्त्र पहनें। माता को पुष्प अर्पित करें। 
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। छात्रों को लाभ होगा। 
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। परिवारसंग यात्रा करेंगे। 
धन: आज अपार धनलाभ के योग बनेंगे। बचत के बारे में सोचें।
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।
उपाय: लाल रंग के कपड़े पहनें।ALSO READ: Durga Visarjan 2025: शारदीय नवरात्रि में विसर्जन का महत्व
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: काम में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें। सेहत ठीक बनी रहेगी।
उपाय: माता को लाल वस्त्र अर्पित करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, सफलता सुनिश्चित होगी।
लव: रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम जीवन हेतु समय शुभ रहेगा। 
धन: कारोबार से अच्छा धन लाभ होगा। बचत करेंगे। 
स्वास्थ्य: माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वयं का ध्यान रखें। 
उपाय: देवी मंदिर में लाल फूलों का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। वेतन लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। परिवारसंग समय बितायेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: काम में ऊर्जा बनी रहेगी। सेहत ठीक रहने से प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: लाल रंग पहनें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। 
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार में तनाव संभव।
धन: व्यापार से लाभ के अवसर बनेंगे। धन की बचत होगी।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर के छोटे शिशुओं का ध्यान रखें।
उपाय: लाल वस्त्र पहनकर देवी दुर्गा के दर्शन करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी। मन खुश रहेगा। 
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। 
धन: हर तरफ से आय का लाभ मिलेगा। धन-संपत्ति बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: अधिक थकान के कारण आराम जरूरी है।
उपाय: लाल रंग की चुनरी माता को चढ़ायें। 
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: नौकरीपेशा को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। कलीग्स की सहायता से काम पूर्ण होंगे। 
लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। माता से लाभ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें। 
उपाय: माता को लाल वस्त्र तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करें। 
 
मीन (Pisces)
 
करियर: संतान को रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा हेतु समय ठीक रहेगा।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। 
धन: धन लाभ होगा। कारोबार बढ़ेगा। घर खरीदने का मन बनेगा। 
स्वास्थ्य: काम पूर्ण होने मानसिक शांति मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। 
उपाय: देवी मंदिर में लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन शुभकामनाएं कैसे लिखें, यहां पढ़ें खास शुभकामना बधाई Status

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)Today 06 January horoscope in Hindi 2026 : आज 06 जनवरी 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

06 January Birthday: आपको 6 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 January Birthday: आपको 6 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय06 January 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 जनवरी...

Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची

Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूचीMajor Hindu Fasts of New Year 2026: नववर्ष 2026 में पड़ने वाले मुख्य व्रत और त्योहार न केवल खुशियों के प्रतीक होते हैं, बल्कि इनके कारण समाज में भाईचारा, प्रेम और समृद्धि की भावना भी बढ़ती है। आइए यहां हम जानेंगे कि इस वर्षभर में यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक पड़ने वाले खास व्रत-त्योहारों से जुड़ी सूची...हैं।

Surya gochar 2025: सूर्य का मकर राशि में गोचर, 5 राशियों को मिलेगा शुभ फल

Surya gochar 2025: सूर्य का मकर राशि में गोचर, 5 राशियों को मिलेगा शुभ फलSurya gochar 2025:14 जनवरी 2026 की दोपहर 02:50 बजे सूर्य का शनि की मकर राशि में गोचर होगा। इस गोचर को मकर संक्रांति कहते हैं। आमतौर पर शनि की राशि में सूर्य का फल अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पर शनि भी बुरा फल नहीं देते हैं। ऐसे में 5 राशियों को मिलेगा इस गोचर को शुभ फल।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com