Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 अक्टूबर, 2025) निक राशिफल: 01 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Rashifal 01 October 2025: करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, मेहनत सफल होगी।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus)

करियर: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे।

धन: धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता का ध्यान रखें।

उपाय: लाल वस्त्र पहनें, लाल पुष्प चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर तरफ से लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक जीवन प्रेममय रहेगा।

धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। धन की बचत करेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। योग करें।

उपाय: आज के दिन लाल रंग पहनें।

कर्क (Cancer)

करियर: हर क्षेत्र के कार्य में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: घर में सभी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: लाल वस्त्र पहनें। माता को पुष्प अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। छात्रों को लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। परिवारसंग यात्रा करेंगे।

धन: आज अपार धनलाभ के योग बनेंगे। बचत के बारे में सोचें।

स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश करेंगे।

स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें। सेहत ठीक बनी रहेगी।

उपाय: माता को लाल वस्त्र अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, सफलता सुनिश्चित होगी।

लव: रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम जीवन हेतु समय शुभ रहेगा।

धन: कारोबार से अच्छा धन लाभ होगा। बचत करेंगे।

स्वास्थ्य: माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वयं का ध्यान रखें।

उपाय: देवी मंदिर में लाल फूलों का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। वेतन लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। परिवारसंग समय बितायेंगे।

धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: काम में ऊर्जा बनी रहेगी। सेहत ठीक रहने से प्रसन्न रहेंगे।

उपाय: लाल रंग पहनें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार में तनाव संभव।

धन: व्यापार से लाभ के अवसर बनेंगे। धन की बचत होगी।

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर के छोटे शिशुओं का ध्यान रखें।

उपाय: लाल वस्त्र पहनकर देवी दुर्गा के दर्शन करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी। मन खुश रहेगा।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

धन: हर तरफ से आय का लाभ मिलेगा। धन-संपत्ति बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: अधिक थकान के कारण आराम जरूरी है।

उपाय: लाल रंग की चुनरी माता को चढ़ायें।

कुम्भ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। कलीग्स की सहायता से काम पूर्ण होंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। माता से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।

उपाय: माता को लाल वस्त्र तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करें।

मीन (Pisces)

करियर: संतान को रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा हेतु समय ठीक रहेगा।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मन प्रसन्न रहेगा।

धन: धन लाभ होगा। कारोबार बढ़ेगा। घर खरीदने का मन बनेगा।

स्वास्थ्य: काम पूर्ण होने मानसिक शांति मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी।