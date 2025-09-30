Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 अक्टूबर, 2025)

मेष (Aries)
Today Rashifal 01 October 2025: करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, मेहनत सफल होगी।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी।
वृषभ (Taurus)
करियर: करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे।
धन: धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माता का ध्यान रखें।
उपाय: लाल वस्त्र पहनें, लाल पुष्प चढ़ाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। हर तरफ से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक जीवन प्रेममय रहेगा।
धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे। धन की बचत करेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। योग करें।
उपाय: आज के दिन लाल रंग पहनें।
कर्क (Cancer)
करियर: हर क्षेत्र के कार्य में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव: परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम जीवन ठीक रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: घर में सभी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: लाल वस्त्र पहनें। माता को पुष्प अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: आज आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। छात्रों को लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। परिवारसंग यात्रा करेंगे।
धन: आज अपार धनलाभ के योग बनेंगे। बचत के बारे में सोचें।
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम में सफलता मिलेगी। नौकरी हेतु समय शुभ।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश करेंगे।
स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें। सेहत ठीक बनी रहेगी।
उपाय: माता को लाल वस्त्र अर्पित करें।
तुला (Libra)
करियर: नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, सफलता सुनिश्चित होगी।
लव: रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम जीवन हेतु समय शुभ रहेगा।
धन: कारोबार से अच्छा धन लाभ होगा। बचत करेंगे।
स्वास्थ्य: माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वयं का ध्यान रखें।
उपाय: देवी मंदिर में लाल फूलों का दान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। वेतन लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। परिवारसंग समय बितायेंगे।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धनलाभ के योग बनेंगे।
स्वास्थ्य: काम में ऊर्जा बनी रहेगी। सेहत ठीक रहने से प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: लाल रंग पहनें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। परिवार में तनाव संभव।
धन: व्यापार से लाभ के अवसर बनेंगे। धन की बचत होगी।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर के छोटे शिशुओं का ध्यान रखें।
उपाय: लाल वस्त्र पहनकर देवी दुर्गा के दर्शन करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होगी। मन खुश रहेगा।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।
धन: हर तरफ से आय का लाभ मिलेगा। धन-संपत्ति बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: अधिक थकान के कारण आराम जरूरी है।
उपाय: लाल रंग की चुनरी माता को चढ़ायें।
कुम्भ (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। कलीग्स की सहायता से काम पूर्ण होंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। माता से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें।
उपाय: माता को लाल वस्त्र तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करें।
मीन (Pisces)
करियर: संतान को रचनात्मक कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा हेतु समय ठीक रहेगा।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मन प्रसन्न रहेगा।
धन: धन लाभ होगा। कारोबार बढ़ेगा। घर खरीदने का मन बनेगा।
स्वास्थ्य: काम पूर्ण होने मानसिक शांति मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी।