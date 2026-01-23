शनिवार, 24 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल से संबंधित 12 राशियों की फोटो
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 24 January 2026: करियर: आज कार्यक्षेत्र में तेजी से प्रगति होने की संभावना है। 
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी समझदारी की जरूरत है। 
धन: आज निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन अति उत्साह से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी-बहुत परेशानी हो सकती है। 
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज आपके कार्य में लापरवाही करने से बचें। कु
लव: प्रेम जीवन में आज स्थिरता बनी रहेगी। 
धन: धन के मामले में स्थितियां सामान्य रहेंगी। 
स्वास्थ्य: सेहत में ताजगी बनाए रखने के लिए सुबह की सैर करें।
उपाय: आज घर में स्वच्छता रखें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कुछ नई चुनौतियां कार्यक्षेत्र में सामने आ सकती हैं। 
लव: प्रेम जीवन में धैर्य रखें और समझदारी से काम लें।
धन: आज धन के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: कुछ समय आराम करने से शरीर को राहत मिलेगी।
उपाय: भगवान गणेश जी की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: नया व्यवसाय शुरू करने हेतु आज का दिन शुभ है।
लव: प्रेम संबंधों में सौम्यता बनी रहेगी।
धन: आज किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को कम करने के लिए आराम करना जरूरी है।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन दें और घर में दीप जलाएं।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। 
लव: प्रेम जीवन में बातचीत से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
धन: धन निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर चिंता करने की बात नहीं है।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।ALSO READ: Jaya Ekadashi 2026:: जया (अजा) एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: विद्यार्थियों को मेहनत और अनुशासन से कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमीजन छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता न करें।
धन: आज धन में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: अच्छी फिटनेस के लिए आज योग करें।
उपाय: आज लाल रंग के वस्त्र पहनें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर थोड़ी बोलचाल हो सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आज किसी अप्रत्याशित खर्चे से बचने की कोशिश करेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार हेतु नियमित व्यायाम करें।
उपाय: घर में लक्ष्मी पूजा करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: बाहरी कार्य में सफलता के संकेत हैं। 
लव: आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ रोमांटिक पल बनेंगे।
धन: धन की स्थिति में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है।
लव: प्रेम में भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें।
धन: धन आवक की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा। 
स्वास्थ्य: सेहत में आज थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब को वस्त्र दान करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। 
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: आज कोई छोटा वित्तीय लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक आराम की आज आवश्यकता हो सकती है।
उपाय: किसी को भोजन का दान करें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज कुछ लाभ हो सकता है।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: कारोबार में साहस और आत्मविश्वास से निर्णय लें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के उपाय करेंगे।
उपाय: श्री गणेश जी का दूर्वा से पूजन करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहें।
लव: प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: बाहर से कोई अप्रत्याशित धनलाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
