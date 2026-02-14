सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Today 16 February horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 16 February 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में दिन की शुरुआत ऊर्जावान बनी रहेगी। 
लव: अविवाहित प्रेमियों के लिए विवाह की चर्चा संभव है।
धन: कारोबार बढ़ाने में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन परेशान कर सकता है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर आज नई प्रोजेक्ट डील फाइनल हो सकती है।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो तो ठंडे पानी से आंखें धोएं।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आईटी से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। 
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द संभव हैल पर्याप्त नींद लें।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज आपका मन काम में कम लगेगा। 
लव: घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।
धन: जोखिम भरे सौदे नुकसान दे सकते हैं।
स्वास्थ्य: आज गर्म पानी का सेवन करें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
धन: फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रहेगा।
स्वास्थ्य: आज व्यायाम जारी रखें।
उपाय: सूर्य देव को जल दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा आज कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें।
लव: प्रेमी या लव पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। 
धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: आपको जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: करियर तथा व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ आज रोमांटिक शाम बीतेगी।
धन: कारोबार बढ़ने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: रात का भोजन हल्का रखें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: करियर तथा कारोबार में मेहनत अधिक और लाभ कम की स्थिति बन सकती है। 
लव: लव पार्टनर पर शक करने से बचें। 
धन: आकस्मिक खर्च आने से मन चिंतित रह सकता है। 
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है। 
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी में व्यस्त छात्रों के लिए समय अनुकूल है। 
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: कारोबार में किस्मत का साथ मिलेगा। 
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: तकनीकी क्षेत्र के लोगों के काम की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। 
धन: आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। पुराना कर्ज चुकाने में सफल होंगे।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: मैनेजमेंट में कार्यरत लोगों का पद बढ़ सकता है।
लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा हेतु उन्नति का समय है।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा।
धन: कारोबार से अचानक धन का आगमन होगा।
स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में समस्या हो सकती है। 
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 फरवरी, 2026)

Webdunia
