Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 16 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 16 February 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में दिन की शुरुआत ऊर्जावान बनी रहेगी।

लव: अविवाहित प्रेमियों के लिए विवाह की चर्चा संभव है।

धन: कारोबार बढ़ाने में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: माइग्रेन परेशान कर सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर आज नई प्रोजेक्ट डील फाइनल हो सकती है।

लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो तो ठंडे पानी से आंखें धोएं।

उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आईटी से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द संभव हैल पर्याप्त नींद लें।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज आपका मन काम में कम लगेगा।

लव: घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

धन: जोखिम भरे सौदे नुकसान दे सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज गर्म पानी का सेवन करें।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: राजनीति के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।

लव: लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

धन: फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रहेगा।

स्वास्थ्य: आज व्यायाम जारी रखें।

उपाय: सूर्य देव को जल दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा आज कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें।

लव: प्रेमी या लव पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है।

धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: आपको जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: करियर तथा व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ आज रोमांटिक शाम बीतेगी।

धन: कारोबार बढ़ने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: रात का भोजन हल्का रखें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: करियर तथा कारोबार में मेहनत अधिक और लाभ कम की स्थिति बन सकती है।

लव: लव पार्टनर पर शक करने से बचें।

धन: आकस्मिक खर्च आने से मन चिंतित रह सकता है।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा की तैयारी में व्यस्त छात्रों के लिए समय अनुकूल है।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: कारोबार में किस्मत का साथ मिलेगा।

स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: तकनीकी क्षेत्र के लोगों के काम की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।

धन: आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। पुराना कर्ज चुकाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण एलर्जी हो सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: मैनेजमेंट में कार्यरत लोगों का पद बढ़ सकता है।

लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा हेतु उन्नति का समय है।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा।

धन: कारोबार से अचानक धन का आगमन होगा।

स्वास्थ्य: दांतों या मसूड़ों में समस्या हो सकती है।