मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 03 January horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope 03 January 2026
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 03 January 2026: करियर: करियर में किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले विचार-विमर्श आवश्यक है।
लव: लव लाइफ में पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: वृषभ के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 
लव: दांपत्य जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, शांत रहकर समस्या सुलझाएं। 
धन: जमीन या संपत्ति में निवेश लाभकारी हो सकता है।
स्वास्थ्य: गले और पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज सफेद मिठाई का सेवन करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: मिथुन वालों को कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में मन की बात कहने का सही समय है। 
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: योग या हल्की एक्सरसाइज करना लाभकारी रहेगा।
उपाय: आज गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कर्क के लिए भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। 
लव: अविवाहितों को रोमांस का मौका मिल सकता है।
धन: अचानक धन लाभ की संभावना है। 
स्वास्थ्य: पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। 
उपाय: आज शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: सिंह के जातक आज ऊर्जा और साहस से भरे रहेंगे। 
लव: प्रेम जीवन में गरिमा बनाए रखें। 
धन: वित्तीय मामलों में बड़ा लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: रक्तचाप और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज गरीबों को गेहूं का दान करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कन्या वालों को अपनी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत से लाभ होगा। 
लव: रिश्तों में अनावश्यक आलोचना से बचें। 
धन: धन का प्रवाह सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य: चर्म रोग या एलर्जी की समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज गणेश जी की पूजा करें।
 
तुला (Libra)
करियर: तुला के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है। 
लव: रोमांस और प्यार के लिए उत्तम दिन है। 
धन: वित्तीय संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। 
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: वृश्चिक को कार्यस्थल पर परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में गहनता आएगी। 
धन: अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: चोट लगने की संभावना है, सावधानी बरतें। 
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: भाग्य धनु के साथ है। बॉस का सहयोग मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ दूर की यात्रा की योजना बन सकती है। 
धन: धन की स्थिति उत्तम है। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। 
उपाय: आज पीले रंग का रुमाल साथ रखें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: मकर के जातक आज अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहेंगे। 
लव: आज पार्टनर के लिए समय निकालना आवश्यक है।
धन: आज वित्तीय फैसले समझदारी से लें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द और ठंड से बचाव पर ध्यान दें। 
उपाय: आज शनि देव को तेल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: कुंभ वालों के लिए करियर में नए और रचनात्मक विचार लाभकारी होंगे। 
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएं।
धन: ऑनलाइन या सामाजिक नेटवर्किंग से धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों में समय लगाएं।
उपाय: आज जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: मीन के लिए विदेश से जुड़े काम या कल्पनाशील क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी। 
धन: आज धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी या आंखों की समस्या हो सकती है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातें

Magh Mela 2026: माघ मेले के संबंध में 10 दिलचस्प बातेंMagh Mela 2026: माघ मेला भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (संगम) में हर साल आयोजित होता है। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन होगा। इस मेले का महत्व भी कुंभ मेले की तरह ही होता है। यहाँ माघ मेले से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें दी गई हैं।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 2026, सात महीने का भीषण युद्ध सहित 6 बड़ी भविष्यवाणियांNostradamus prophecies for 2026: फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस की 16वीं शताब्दी की पुस्तक 'लेस प्रोफेटिज' (Les Propheties) के आधार पर साल 2026 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जानकारों ने उनकी कविताओं (क्वाट्रेंस) का विश्लेषण कर 2026 के लिए निम्नलिखित मुख्य संकेत दिए हैं। हालांकि हर साल उनकी भविष्यवाणियां चर्चा में रहती हैं लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पहेलियों और प्रतीकों में लिखी गई हैं। इनकी कोई भी व्याख्या अंतिम नहीं है और वैज्ञानिक रूप से इनका कोई ठोस आधार नहीं होता।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Magh 2026: माघ माह 2026 में क्‍या उपाय करें

Magh 2026: माघ माह 2026 में क्‍या उपाय करेंMagh Month Remedies: माघ माह हिन्दू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जो आमतौर पर जनवरी-फरवरी में आता है। माघ मास का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इस माह में कुछ खास उपायों को करने से व्यक्ति की आत्मिक और भौतिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)Today 06 January horoscope in Hindi 2026 : आज 06 जनवरी 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

06 January Birthday: आपको 6 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 January Birthday: आपको 6 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय06 January 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 जनवरी...

Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूची

Vrat And Festival 2026: वर्ष 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार, जानें सालभर की सूचीMajor Hindu Fasts of New Year 2026: नववर्ष 2026 में पड़ने वाले मुख्य व्रत और त्योहार न केवल खुशियों के प्रतीक होते हैं, बल्कि इनके कारण समाज में भाईचारा, प्रेम और समृद्धि की भावना भी बढ़ती है। आइए यहां हम जानेंगे कि इस वर्षभर में यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक पड़ने वाले खास व्रत-त्योहारों से जुड़ी सूची...हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com