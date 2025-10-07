Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 08 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 08 October horoscope in Hindi 2025 :करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णायक सोच जरूरी है।

लव: रिश्ते में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है।

धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में स्थायित्व बनेगा, पदोन्नति के योग हैं।

लव: रिश्तों में सामंजस्य रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित तकलीफ हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: जीवनसाथी से मधुर संवाद होगा।

धन: खर्चे अधिक हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: नींद की कमी रह सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी।

लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

धन: धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: चावल का दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। विवेक का प्रयोग लाभ में वृद्धि करेगा।

लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।

धन: लाभकारी लेन-देन संभव है।

स्वास्थ्य: थकान और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव हैं।

धन: आज व्यापार लाभदायक रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में आय में मनोनुकूल वृद्धि होगी।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाह योग्य जातकों वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है।

धन: अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। कारोबारियों को साझेदारी में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की संभावना।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विवादों से दूर रहें, धैर्य बनाए रखें। विदेश से अवसर मिल सकते हैं।

लव: शक की स्थिति बन सकती है।

धन: फालतू खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर से सावधान रहें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्य में उत्साह रहेगा। जॉब में कार्यरत लोगों को तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे।

लव: सच्चे प्यार का अहसास होगा।

धन: निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं।

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। उन्नति के समाचार मिलेंगे।

लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी। लव बर्ड्‍स मनोरंजक स्थान की यात्रा करेंगे।

धन: कर्ज से राहत मिल सकती है।

स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों में दर्द हो सकता है।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: रचनात्मक क्षेत्र में सफलता संभव है।

लव: पुराना प्रेम लौट सकता है।

धन: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। आज तनाव, चिंता में कमी होगी।

उपाय: काले तिल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: मनचाही नौकरी मिल सकती है। परिवार के लोग अनुकूल व्यवहार करेंगे।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी।

धन: उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: जल जनित रोगों से सावधान रहें।