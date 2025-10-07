बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 08 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope Rashifal 08 October 2025
मेष (Aries)
 
 
Today 08 October horoscope in Hindi 2025 :करियर: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णायक सोच जरूरी है।
लव: रिश्ते में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट हो सकती है।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरी में स्थायित्व बनेगा, पदोन्नति के योग हैं।
लव: रिश्तों में सामंजस्य रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित तकलीफ हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी से मधुर संवाद होगा।
धन: खर्चे अधिक हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: नींद की कमी रह सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर सराहना मिलेगी।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: चावल का दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी। विवेक का प्रयोग लाभ में वृद्धि करेगा।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।
धन: लाभकारी लेन-देन संभव है।
स्वास्थ्य: थकान और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव हैं।
धन: आज व्यापार लाभदायक रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में आय में मनोनुकूल वृद्धि होगी।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। विवाह योग्य जातकों वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। कारोबारियों को साझेदारी में लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की संभावना।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: विवादों से दूर रहें, धैर्य बनाए रखें। विदेश से अवसर मिल सकते हैं।
लव: शक की स्थिति बन सकती है।
धन: फालतू खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्य में उत्साह रहेगा। जॉब में कार्यरत लोगों को तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। 
लव: सच्चे प्यार का अहसास होगा।
धन: निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: काम का दबाव रहेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। उन्नति के समाचार मिलेंगे।
लव: रिश्तों में स्थिरता आएगी। लव बर्ड्‍स मनोरंजक स्थान की यात्रा करेंगे।
धन: कर्ज से राहत मिल सकती है। 
स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: रचनात्मक क्षेत्र में सफलता संभव है।
लव: पुराना प्रेम लौट सकता है।
धन: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। आज तनाव, चिंता में कमी होगी। 
उपाय: काले तिल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: मनचाही नौकरी मिल सकती है। परिवार के लोग अनुकूल व्यवहार करेंगे।
लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी।
धन: उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: जल जनित रोगों से सावधान रहें।
Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथा

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथाkarwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिट्टी के पात्र, जिसे करवा या करक कहते हैं, से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है (जो कि अर्घ्य कहलाता है)। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत में करवा माता के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?Diwali 2025: दीपावली आ रही है और इसी के साथ ही इसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने आने लगा है। इसलिए इस बार हम पहले ही इसकी तिथि को स्पष्ट कर दे रहे हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इससे यह सिद्धि हुआ की यह रात में मनाए जाने वाला पर्व है।

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमाKarwa Chauth Rituals: करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए दिन भर उपवास करती हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि शाम को चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हैं? आज इस आलेख में हम आपको करवा चौथ पर छन्नी से पति का चेहरा देखने की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 08 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?Karwa Chauth Vrat Niyam 2025: करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों और विधि का पालन करना आवश्यक होता है। यहां करवा चौथ व्रत के मुख्य नियम दिए गए हैं:

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथाWhen is Ahoi Ashtami in 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले यह व्रत आता है तथा तारों या चंद्रमा को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है।

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 9 अक्टूबर से इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 9 अक्टूबर से इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मतKarwa Chauth 2025 horoscope: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख-सुविधाओं और धन-वैभव का कारक माना जाता है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन यानी गोचर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इस वर्ष करवा चौथ जैसे महत्वपूर्ण पर्व से ठीक एक दिन पहले, 9 अक्टूबर 2025 को, शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र का गोचर एक विशेष घटना है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि यहां शुक्र अपने शुद्ध भोग-विलासी स्वभाव को छोड़कर सेवा, समर्पण और कार्य कुशलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस गोचर के दौरान, जिन राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें मेहनत का मीठा फल और रिश्तों में परिपक्वता मिलती है। आइए जानते हैं वह कौन सी तीन भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनकी किस्मत इस गोचर से चमक सकती है:
