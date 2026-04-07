Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 08 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Rashifal 08 April 2026: करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आत्मविश्वास रखें।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।

वृषभ (Taurus)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा, वरिष्ठ खुश रहेंगे।

लव: पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

धन: खर्च बढ़ सकते हैं, नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

धन: निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।

उपाय: गणेश जी की पूजा करें।

कर्क (Cancer)

करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग हैं।

लव: परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा।

धन: आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

उपाय: दूध का दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: फिट और एक्टिव रहेंगे।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है।

लव: रिश्तों में धैर्य रखें।

धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: कार्य में सहयोगियों का साथ मिलेगा।

लव: रोमांटिक दिन रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।

लव: रिश्तों में सुधार होगा।

धन: अचानक लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई योजनाएं सफल होंगी।

लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: पीले फल दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

धन: खर्च कम होंगे।

स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

धन: निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।