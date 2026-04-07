Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (8 अप्रैल, 2026)

मेष (Aries)
Today Rashifal 08 April 2026: करियर: आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आत्मविश्वास रखें।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।
वृषभ (Taurus)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा, वरिष्ठ खुश रहेंगे।
लव: पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं, नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नए अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
कर्क (Cancer)
करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग हैं।
लव: परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा।
धन: आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उपाय: दूध का दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: फिट और एक्टिव रहेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है।
लव: रिश्तों में धैर्य रखें।
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: कार्य में सहयोगियों का साथ मिलेगा।
लव: रोमांटिक दिन रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।
लव: रिश्तों में सुधार होगा।
धन: अचानक लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: पार्टनर से सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: पीले फल दान करें।
मकर (Capricorn)
करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: खर्च कम होंगे।
स्वास्थ्य: अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।
मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।