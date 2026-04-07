World Banjara Day 2026: बंजारा समाज के बारे में 5 रोचक बातें?

World Banjara Day 2026: मिट्टी की महक, मीलों का सफर और रंगों से सराबोर एक ऐसी दास्तां जिसे दुनिया 'बंजारा विरासत' के नाम से जानती है। हर साल 08 अप्रैल का सूरज जब उगता है, तो वह अपने साथ 'विश्व बंजारा दिवस' का उत्सव लेकर आता है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस घुमंतू रूह को सलाम करने का दिन है जिसने सदियों से भारत की सांस्कृतिक जमीन को अपने पैरों की धमक और संगीत की गूँज से सींचा है।

आज भले ही आधुनिकता की दौड़ में कई टांडे (बंजारा बस्तियां) स्थायी गांवों और शहरों में बदल गए हों, लेकिन उनकी रगों में आज भी वही स्वाभिमानी परंपराएं दौड़ती हैं। आइए, विश्व बंजारा दिवस के इस खास मौके पर भारत के इन 'रंगीन घुमंतू योद्धाओं' के बारे में 5 ऐसी बातें जानते हैं जो आपको गर्व से भर देंगी:-

1. टांडा: चलता-फिरता संसार

बंजारों का इतिहास किसी एक जगह की सीमाओं में नहीं बंधा। ये वो लोग थे जिन्होंने व्यापार और पशुपालन को अपना धर्म माना और अपनी अस्थायी डेरा, बस्तियों, जिन्हें 'टांडा' कहा जाता है, के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर तय किया। इनकी इसी खानाबदोश जीवनशैली ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया।

2. गोर-बोली: बिना लिपि का अनूठा संवाद

बंजारा समुदाय की अपनी एक खास जुबान है जिसे 'गोर बोली' या 'लम्बाडी' कहा जाता है। यह इंडो-आर्यन परिवार की भाषा है, जिसकी खूबसूरती यह है कि इसकी अपनी कोई लिखित लिपि नहीं है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ी है और जिस क्षेत्र में बंजारे बसे, वहां की स्थानीय मिठास को भी इसने अपने अंदर समेट लिया।

3. वेशभूषा नहीं, जीवंत कलाकारी

अगर आप किसी बंजारा महिला को देखें, तो आपको एक चलता-फिरता कैनवास नजर आएगा। चटक रंगों के कपड़े, कांच के टुकड़ों की बारीकी, भारी आभूषण और हाथ से की गई शानदार कढ़ाई- यह सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि उनकी पहचान है। उनका 'लम्बाडी' नृत्य और लोकगीत उनके संघर्षों, खुशियों और उनके गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं।

4. भारत की लाइफलाइन: ऐतिहासिक सारथी

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि बंजारे भारत के पहले 'लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट' थे। जब सड़कें और ट्रक नहीं थे, तब दुर्गम रास्तों से अनाज, नमक और जरूरत का सामान सेनाओं और रियासतों तक पहुँचाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। इन्होंने व्यापारिक क्रांति में जो भूमिका निभाई, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

5. एक समुदाय, अनेक नाम और शाही वंश

भारत की विविधता की तरह ही इस समुदाय को अलग-अलग प्रांतों में गोर, लमानी, लम्बाडी, नायक या गौरिया जैसे नामों से पुकारा जाता है। इनके भीतर राठौड़, पंवार, चौहान, जाधव जैसे उप-नाम मिलते हैं, जो इनके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने के प्रमाण हैं। कालथिया, सपावट और मूड़ जैसे अनेक गोत्रों में बंटा यह समाज आज भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि बंजारा समुदाय ने न केवल अपनी अस्मिता को बचाए रखा है, बल्कि देश के विकास में भी चुपचाप अपना योगदान दिया है। यह विरासत सिर्फ उनकी नहीं, पूरे भारत की शान है।





6. विश्‍व में बंजारों की कितनी जातियां हैं? विश्व भर में बंजारों की जातियों और उप-जातियों की संख्या का कोई एक निश्चित आंकड़ा देना कठिन है, क्योंकि यह समुदाय भौगोलिक रूप से बहुत फैला हुआ है। हालांकि, व्यापक रूप से इन्हें मुख्य समूहों और क्षेत्रों के आधार पर समझा जा सकता है:

1. भारत में प्रमुख उप-जातियां भारत में बंजारा समुदाय मुख्य रूप से पांच बड़े गोत्रों या समूहों में विभाजित है, जिन्हें 'वंश' भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत हजारों उप-गोत्र आते हैं:

राठौड़ (भुकिया): यह सबसे बड़ा समूह माना जाता है। पंवार: इनकी भी कई शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं।

चौहान: राजपूत मूल से जुड़े ऐतिहासिक संबंध। जाधव: मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत में सक्रिय।

तुआर/तंवर: ये पांचों समूह मिलकर बंजारा समाज की मुख्य संरचना बनाते हैं। 2. क्षेत्रीय विविधता (विभिन्न नाम)

भारत के अलग-अलग राज्यों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिन्हें अक्सर अलग 'जाति' समझ लिया जाता है, जबकि वे एक ही मूल के हैं:

उत्तर भारत: इन्हें 'बंजारा', 'लबाना' या 'बाजीगर' कहा जाता है। दक्षिण भारत (तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक): इन्हें 'लम्बाडी' या 'सुगाली' के नाम से जाना जाता है।

महाराष्ट्र: इन्हें 'लमाण' या 'बंजारी' कहा जाता है। राजस्थान/गुजरात: इन्हें 'मारू बंजारा' या 'वामनिया बंजारा' कहा जाता है।



3. वैश्विक स्तर पर (रोमा/जिप्सी संबंध) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कई नृवंशविज्ञानी (Ethnologists) बंजारों का संबंध 'रोमा' (Roma) या 'जिप्सी' (Gypsies) समुदाय से जोड़ते हैं, जो यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में फैले हुए हैं।

रोमा यूरोप में रोमा लोगों की कई शाखाएं हैं जैसे: सिंती (Sinti), काले (Kale), जिप्सी (gypsy) और रोमनिसल्स (Romanichals)। माना जाता है कि ये सभी सदियों पहले उत्तर-पश्चिम भारत (राजस्थान/पंजाब) से पलायन कर विश्व के अन्य हिस्सों में गए थे। जिप्सी और बंजारा समुदायों के बीच एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सूत्र जुड़ा है

4. कुल संख्या का अनुमान विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, केवल भारत में ही बंजारा समुदाय के भीतर 20 से अधिक मुख्य उप-जातियां और लगभग 500 से अधिक उप-गोत्र (जैसे सपावट, कनावट, आदि) मौजूद हैं। यदि विश्व स्तर पर रोमा और उनके उप-समूहों को जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या और भी अधिक हो जाती है। बंजारा एक 'अम्ब्रेला टर्म' (विस्तृत शब्द) है, जिसके नीचे सैकड़ों छोटी-बड़ी जातियां और गोत्र अपनी अनूठी पहचान के साथ रहते हैं। इनकी विविधता ही इनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति है।



