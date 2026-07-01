Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 जुलाई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 02 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

2 जुलाई 2026, गुरुवार का पंचांग और मुख्य शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि का संयोग बन रहा है।

आज का मुख्य पंचांग (2 जुलाई 2026)

दिन/वार: गुरुवार

मास: आषाढ़

पक्ष: कृष्ण पक्ष

तिथि: द्वितीया तिथि सुबह 09:37 तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी।

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा सुबह 09:27 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र।

योग: वैधृति शाम 04:39 तक, इसके बाद विष्कंभ योग।

चंद्र राशि: मकर (Capricorn)

सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: सुबह 05:27

सूर्यास्त: शाम 07:23

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया काम, पूजा-पाठ या शुभ शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन मुहूर्तों का उपयोग कर सकते हैं:

अभिजीत मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:57 से 12:53 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:06 से 04:46 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:25 तक।

अमृत काल: शाम 05:02 से 06:38 तक।

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, इन समयों में शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए:

राहुकाल (सबसे अशुभ समय): दोपहर 02:10 से 03:54 तक। (इस दौरान कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू न करें)

यमगण्ड काल: सुबह 05:27 से 07:11 तक।