मंगलवार, 28 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर फोटो

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 29 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: भरणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: इन 4 राशियों की किस्मत चमकेगी, शुरू होगा सुनहरा दौर
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
29 अप्रैल 2026, बुधवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का दिन मोहिनी एकादशी व्रत के पारण और प्रदोष व्रत के आगमन के लिए विशेष है।
 
29 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: द्वादशी - शाम 06:21 पीएम तक, उसके बाद त्रयोदशी।
 
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
 
वार: बुधवार।
 
नक्षत्र: हस्त - सुबह 09:21 एएम तक, उसके बाद चित्रा।
 
योग: व्याघात - सुबह 10:14 एएम तक, उसके बाद हर्षण।
 
करण: बालव - सुबह 07:37 एएम तक, फिर कौलव - शाम 06:21 पीएम तक, उसके बाद तैतिल।
 
चंद्र राशि: कन्या - रात 08:34 पीएम तक, उसके बाद तुला।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।

 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त-आज उपलब्ध नहीं है (बुधवार को वर्जित)
अमृत काल- रात 03:22 एएम से 04:54 एएम (30 अप्रैल)
ब्रह्म मुहूर्त-04:01 एएम से 04:49 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-12:18 पीएम से 01:55 पीएम
यमगण्ड- 07:27 एएम से 09:04 एएम
गुलिक काल-10:41 एएम से 12:18 पीएम

 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

चित्रा नक्षत्र: सुबह 09:21 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। इसके स्वामी 'विश्वकर्मा' हैं। यह नक्षत्र निर्माण कार्यों और नई कला सीखने के लिए बहुत अच्छा है।
 
हर्षण योग: आज हर्षण योग बन रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह योग कार्यों में प्रसन्नता और खुशी प्रदान करने वाला होता है।
 
आज का विशेष उपाय: आज बुधवार है, इसलिए गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इससे व्यापार में वृद्धि और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है।ALSO READ: त्रिपुष्कर योग 2026: इस दिन क्या करें, कैसे मिलेगा कई गुना लाभ?
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
29 April Birthday: आपको 29 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल गोचर अलर्ट: 2 साल बाद मेष राशि में एंट्री से बदल सकती है दुनिया की दशा और दिशा

मंगल गोचर अलर्ट: 2 साल बाद मेष राशि में एंट्री से बदल सकती है दुनिया की दशा और दिशाEffects of Mars Transit in Aries: 02 अप्रैल से 10 मई तक मंगल मीन में शनि के साथ रहकर देश और दुनिया सहित राशियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते रहेंगे लेकिन 11 मई 2026, सोमवार को दोपहर 12:50 बजे मंगल ग्रह अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर अपनी स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर मंगल सूर्य और बुध से युति बनाएंगे। यह समय देश और दुनिया में बदलाव का समय रहेगा।

सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में, 3 राशियों के लिए गोल्डन टाइम

सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में, 3 राशियों के लिए गोल्डन टाइमSurya gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 से ही सूर्य का मेष राशि में गोचर चल रहा है। सूर्य का मेष राशि में गोचर ज्योतिष शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी 'उच्च' अवस्था में होते हैं। आपके द्वारा दिए गए संक्षिप्त विवरणों को विस्तार देते हुए, यहाँ इन तीन राशियों के लिए एक विस्तृत भविष्यफल और मार्गदर्शन दिया गया है।

क्या आपकी कुंडली में है गंडमूल दोष? तुरंत करें ये 5 असरदार उपाय

क्या आपकी कुंडली में है गंडमूल दोष? तुरंत करें ये 5 असरदार उपायकुल 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र 'गंडमूल' की श्रेणी में आते हैं। ये उन स्थानों पर होते हैं जहाँ राशि और नक्षत्र दोनों एक साथ समाप्त होते हैं। अश्विनी (मेष राशि), अश्लेषा (कर्क राशि), मघा (सिंह राशि), ज्येष्ठा (वृश्चिक राशि), मूल (धनु राशि) और रेवती (मीन राशि) नक्षत्र गण्डमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। तिथि लग्न व नक्षत्र का कुछ भाग गण्डान्त कहलाता है। अतिगण्ड योग वैदिक ज्योतिष के 27 योगों में से छठा योग है। इसे बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक या तो टॉप पर रहता है या फिर एकदम बर्बाद जीवन होता है।

बुध का मेष राशि में गोचर: इन 3 राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रहें सतर्क

बुध का मेष राशि में गोचर: इन 3 राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रहें सतर्कMercury Transit in Aries: 30 अप्रैल 2026 को करीब 06:38 पर बुध ग्रह का मंगल की मेष राशि में गोचर होगा, जहां वे 15 मई तक रहेंगे। इस बीच 1 मई को वे अस्त हो जाएंगे। ऐसे में 3 राशियों के लिए 15 मई तक का समय सावधानी से रहने का समय है। अपनी वाणी पर संयम रखें, खर्चों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना से बचकर रहें।

बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है इसका महत्व?

बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है इसका महत्व?Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती और वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और बौद्ध कैलेंडर के सबसे पवित्र दिनों में से एक है। वर्ष 2026 में, बुद्ध पूर्णिमा का पर्व 1 मई, शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में इस पूर्णिमा को लेकर बहुत उत्सव और महत्व बताया गया है।

और भी वीडियो देखें

29 April Birthday: आपको 29 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

29 April Birthday: आपको 29 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!29 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय29 April 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 अप्रैल, 2026 का विशेष...

Nrisingh Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर करें 5 विशेष कार्य तो मिलेगी शत्रुओं से मुक्ति

Nrisingh Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर करें 5 विशेष कार्य तो मिलेगी शत्रुओं से मुक्तिNrisingh Jayanti Upay 2026: प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नृसिंह जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन अत्यंत पावन है। साथ ही नृसिंह चतुर्दशी के अवसर पर उन्हें पूजन के पश्चात ठंडी चीजें- जैसे दही, तरबूज या गुड़ का शरबत अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। आइए यहां जानते हैं 5 विशेष कार्य...

मंगल मेष में प्रवेश: क्या बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत और बंगाल में पीएम मोदी का प्रभाव?

मंगल मेष में प्रवेश: क्या बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत और बंगाल में पीएम मोदी का प्रभाव?Effects of Mars Transit in Aries: 02 अप्रैल से 10 मई तक मंगल मीन में शनि के साथ रहकर देश और दुनिया सहित राशियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते रहेंगे लेकिन 11 मई 2026, सोमवार को दोपहर 12:50 बजे मंगल ग्रह अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर अपनी स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर मंगल सूर्य और बुध से युति बनाएंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, इसलिए यहाँ मंगल का गोचर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस राशि में 'रूचक महापुरुष राजयोग' का निर्माण भी होगा। यह शक्तिशाली योग भारत और पीम मोदी पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

Nrisingh Chaturdashi 2026: नृसिंह चतुर्दशी क्या है, वैशाख मास में क्यों मनाई जाती है?

Nrisingh Chaturdashi 2026: नृसिंह चतुर्दशी क्या है, वैशाख मास में क्यों मनाई जाती है?Nrisingh Chaturdashi: नृसिंह चतुर्दशी भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा का दिन है। इसे वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का संहार किया था।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com