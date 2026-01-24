Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

27 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

27 जनवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।

आज माघ गुप्त नवरात्रि की महानवमी है, जो शक्ति साधना की पूर्णाहुति का दिन है।

आज का पंचांग (27 जनवरी 2026)

तिथि: नवमी (दोपहर 01:05 तक), उसके बाद दशमी प्रारंभ।

पक्ष: शुक्ल पक्ष

मास: माघ

वार: मंगलवार

नक्षत्र: कृतिका (प्रातः 04:11 तक, 28 जनवरी तड़के), उसके बाद रोहिणी नक्षत्र।

योग: शुक्ल (रात्रि 01:21 तक), उसके बाद ब्रह्म योग।

करण: कौलव (दोपहर 01:05 तक), फिर तैतिल।

चंद्र राशि: वृषभ (पूरा दिन और रात)

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:56 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)

अमृत काल: रात्रि 01:30 से 03:06 तक (28 जनवरी तड़के)

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:25 से 06:18 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:24 से 03:06 तक

त्रिपुष्कर योग: दोपहर 01:05 से अगले दिन सुबह 04:11 तक (इस योग में किए गए शुभ कार्य का तिगुना फल मिलता है)

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 03:15 से सायं 04:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: सुबह 09:52 से 11:13 तक