सोमवार, 22 दिसंबर 2025
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

20 December 2025 ke Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
20 December 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Paus Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, जानें शुभ मुहूर्त, ये 3 खास कार्य करने से मिलेंगे अनेक लाभ
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग:20 दिसंबर, 2025, शनिवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष 
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मूल
योग (सूर्योदयकालीन)-गण्ड
करण (सूर्योदयकालीन)-किंस्तुघ्न
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थिति-धनु
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-शनि मन्दिर में काले तिल मिश्रित सरसों का तेल चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
मूल समाप्त
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
ये भी पढ़ें
20 December Birthday: आपको 20 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?Pongal festival: पोंगल पर्व 2026 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पोंगल, दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। यह आमतौर पर हर साल चार दिवसीय पर्व होता है, जो 14 से 17 जनवरी के बीच होता है, लेकिन तारीख हर साल थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि यह सौर कैलेंडर पर आधारित होता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 22 December 2025 | कैसा रहेगा आज 22 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय22 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
