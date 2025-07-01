02 जुलाई 2025, बुधवार के शुभ मुहूर्त

Today Shubh Muhurat 02 July 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 02 July Muhurat :

शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-उत्तरायण

मास-आषाढ़

पक्ष-शुक्ल

ऋतु-वर्षा

वार-बुधवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-सप्तमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराफाल्गुनी

योग (सूर्योदयकालीन)-वरियान

करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज

लग्न (सूर्योदयकालीन)-मिथुन

शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक

राहुकाल- दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक

दिशा शूल-ईशान

योगिनी वास-वायव्य

गुरु तारा-अस्त

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थित-कन्या

जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-सर्वार्थसिद्धि योग/भद्रा

यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें।

आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।

आज का उपाय-किसी विप्र को सवाकिलो साबुत मूंग भेंट करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र