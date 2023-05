ज्योतिष की बातें : मुंडेर पर इन 7 पक्षियों का बैठना होता है शुभ

Nautapa Will Start From May 26 हमारे देश में नौतपा को लेकर कुछ ज्योतिषीय सिद्धान्त और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। क्या यह ज्योतिषी सिद्धांत प्रामाणिक हैं या केवल मान्यता है! इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। नौतपा अर्थात् नौ दिनों का तपनकाल। ऐसी प्रचलित मान्यता है कि ग्रीष्म ऋतु के इन नौ दिनों में गर्मी अपने शिखर पर होती है एवं यह अवधि नौ दिनों की होती है।