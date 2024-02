Where should the shoe stand be kept: शनि देव का संबंध हमारे पैरों से भी है। पैरों में जूते और चप्पल राहु केतु का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार घर में जूते चप्पल का स्टेंड कहां रखना चाहिए? क्या है उसकी सही दिशा? बाहर रखना चाहिए या की घर के अंदर। आओ जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पल का स्टेंड किस दिशा में होना चाहिए।