astrology | कब मिलेगा भवन और वाहन सुख, जानें 5 खास बातें और 12 उपाय

Second solar lunar eclipse of the year 2024: 25 मार्च को उपच्छाया चंद्र ग्रहण था और इसके बाद 8 अप्रैल 2024 सोमवार खग्रास सूर्य ग्रहण था। इसी साल एक चंद्र और एक सूर्य ग्रहण और होना है। चंद्र ग्रहण से जहां समुद्र में आपदा आती है वहीं सूर्य ग्रहण से धरती पर आपदाएं आती है। जब दोनों ही ग्रहण 15 दिनों के अंतराल पर लगते हैं तब दोनों ही क्षेत्रों में आपदाएं बढ़ जाती है।