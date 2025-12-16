मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Benefits of Dhanu Sankranti and Tarpan
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (12:49 IST)

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति का महत्व और तर्पण के 10 प्रमुख फायदे

Surya Arghya and Mantra
Benefits of Dhanu Sankranti Tarpan: हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार आज, 16 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार को सूर्य-धनु संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। धनु संक्रांति पर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है। यह न केवल पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है, बल्कि यह आपके जीवन को धार्मिक पुण्य से भी भर देता है। इस दिन तर्पण विधि, पितृ पूजा, और सूर्य देवता की पूजा से न केवल पितृ दोष समाप्त होते हैं, बल्कि जीवन में खुशहाली और समृद्धि की प्राप्ति होती है।ALSO READ: Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?
 
धनु संक्रांति का महत्व: धनु संक्रांति का दिन अपने पूर्वजों को याद करने, उन्हें धन्यवाद देने और उनके आशीर्वाद से जीवन को सफल बनाने का एक अत्यंत शुभ अवसर होता है। इस दिन खास तौर पर तर्पण करना पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यकारी है और पितृ दोष से मुक्ति पाने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। साथ ही य‍ह अवसर पितृ ऋण को समाप्त करने के लिए तर्पण और पितृ पूजा करने की परंपरा है।

धनु संक्रांति पर इस कार्य को विशेष रूप से किया जाता है ताकि पितृ ऋण से मुक्ति मिल सके। पितृ तर्पण करते समय मंत्र- 'ॐ पितृ देवाय नमः' का जाप किया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
 
धनु संक्रांति पर तर्पण करने के प्रमुख फायदे निम्नलिखित हैं:
 
1. पितरों की तृप्ति: इस दिन श्रद्धापूर्वक किया गया तर्पण सीधे पितरों/ पूर्वजों की आत्माओं को तृप्ति और शांति प्रदान करता है।
 
2. सूर्य देव को अर्घ्य और मंत्र जाप: धनु संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर, स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें लाल चंदन, लाल फूल और थोड़ा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय जल की धार के बीच से सूर्य को देखें। अर्घ्य देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या कम से कम 108 बार 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। यह उपाय सूर्य दोष को तुरंत शांत करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और समाज में मान-सम्मान दिलाता है।
 
3. बृहस्पति का आशीर्वाद: धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के कारक हैं। उनके प्रभाव में किया गया धार्मिक कार्य या तर्पण भक्तों के ज्ञान, भाग्य और धन में वृद्धि करता है।
 
4. दोष निवारण: जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, उन्हें इस दिन तर्पण करने से इस दोष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है, जिससे घर-परिवार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
 
5. वंश का आशीर्वाद: जब पि‍तृदेव/ पितर संतुष्ट होते हैं, तो वे अपने वंशजों को सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश की वृद्धि होती है।ALSO READ: Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर
 
6. बाधाओं का अंत: तर्पण से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों, जैसे- करियर, विवाह, धन में आने वाली रुकावटें और बाधाएं समाप्त होती हैं।
 
7. इस पवित्र दिन पर तर्पण, दान और पूजा-पाठ करने से पितरों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को भी पुण्य की प्राप्ति होती है।
 
8. पाप मुक्ति: धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे परलोक में उत्तम स्थान मिलता है।
 
9. ऋण मुक्ति: यह पूजन भक्तों को अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने में मदद करती है, जिससे वे पितृ ऋण से मुक्त होते हैं।
 
10. सूर्य देव की कृपा: सूर्य देव का धनु राशि में गोचर सूर्य को शक्तिशाली बनाता है। तर्पण करने से सूर्य, जो कि आत्मा, पिता और स्वास्थ्य के कारक हैं, वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शक्ति, यश, मान-सम्मान और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए शुभ और 4 के लिए अशुभ

सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए शुभ और 4 के लिए अशुभSurya in Dhanu rashi 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के गोचर को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जब सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह गोचर न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव भी लाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र समय का सीधा प्रभाव आपके करियर, संबंधों, स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ेगा। आइए, विस्तार से जानते हैं कि सूर्य का यह महागोचर आपकी राशि पर क्या व्यापक प्रभाव डालेगा।

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति का महत्व और तर्पण के 10 प्रमुख फायदे

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति का महत्व और तर्पण के 10 प्रमुख फायदेBenefits of Tarpan on Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति वह विशेष दिन है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से तर्पण यानी पितरों को जल अर्पित करने और दान के लिए। यहां जानें धनु संक्रांति पर तर्पण करने के लाभ और महत्व...

Surup Dwadashi 2025: पौष मास में सुरूप द्वादशी के दिन क्यों रखते हैं व्रत, क्या है इसका महत्व

Surup Dwadashi 2025: पौष मास में सुरूप द्वादशी के दिन क्यों रखते हैं व्रत, क्या है इसका महत्वSurup Dwadashi and Lord Krishna Worship: पौष मास हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जो शीतकाल के बीच आता है और विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। सफला एकादशी के अगले दिन पड़ने वाले इस दिन का नाम 'सुरूप' इसलिये रखा गया है, क्योंकि इस दिन भक्त भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं और उनके रूप-संस्कार की पूजा करते हैं।

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?Kharmas In Hindi : खरमास हिन्दू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय अवधि है। इसे धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहां खरमास के कारण, अवधि और इस दौरान क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पाठकों की सुविधा के लिए दी जा रही है:

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसरPitru Pooja on Dhanur Sankranti: धनु संक्रांति पर पितरों के निमित्त तर्पण करने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लाभकारी होता है। इसलिए, इस दिन तर्पण और पूजा विधि को श्रद्धा भाव से करने से जीवन में सभी कष्टों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए यहां जानते हैं इस खास अवसर के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com