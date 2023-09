अफगानिस्तान के घटिया मैनेजमेंट की हुई फजीहत, राशिद खान को रखा अंधेंरे में

In the 38th over, Afghanistan could've reached the Super Four if Fazalhaq Farooqi had scored:

- Four at 37.2

- Six at 37.3, 37.4 or 37.5

- A single to allow Rashid Khan to finish the game



Afghanistan batters not aware of the exact equation lost the last two wickets for zero runs and Rashid Khan remained off-strike!





Afghanistan would've still qualified had Fazalhaq Farooqui taken a single and Rashid Khan had hit a boundary in the remaining balls of the 38th over.





Hard luck Afghanistan!!! You fought well but it wasn't your day. I think there's a big change needed in the management. They aren't up to date! Chin up Rashid & team! #SLVAFG

AFGvsSL:अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि एशिया कप में श्रीलंका से मिली दो रन की निराशाजनक हार के बावजूद उन्हें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने मैदान पर अपना शत प्रतिशत दिया।अफगानिस्तान को अपने कम रन रेट के कारण सुपर फोर में क्वालीफाई करने के लिए श्रीलंका द्वारा दिया गया 292 रन का लक्ष्य 37.1 ओवर में हासिल करना था। पर टीम दो रन से चूक गयी और 37.4 ओवर में 289 रन पर सिमट गयी।हालांकि इसके बाद भी टीम के जीतने के सुपर 4 जाने के रास्ते खुले थे अगर आखिरी बल्लेबाज फारुकी राशिद खान को स्ट्राइक दे देते और अगली तीन गेंदो में से किसी एक पर छक्का लग जाता। नेट रन रेट फिर 296 रनों के हिसाब से गिनी जाती और अफगानिस्तान श्रीलंका को पछाड़ देती। लेकिन जैसे ही मुजीब आउट हुए राशिद दुखी हो गए। टीम मैनेजमैंट ने अंतिम बल्लेबाज को सारे गणित समझाकर मैदान पर भेजा ही नहीं जिससे अफगानिस्तान का टीम मैनेजमैंट ट्विटर पर खासा ट्रोल हुआ।शाहिदी ने कहा, ‘‘इससे बहुत निराश हूं। हमने अच्छी चुनौती दी, हमने अपना शत प्रतिशत दिया। टीम जिस तरह से खेली, उस पर गर्व है। मुझे लगता है कि हमने वनडे प्रारूप में भी पिछले दो वर्षों में अच्छा क्रिकेट खेला है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘हम अब भी काफी कुछ सीख रहे हैं। हमने इस टूर्नामेंट से काफी सकारात्मक चीजें सीखीं। हम विश्व कप के करीब हैं, हमने यहां जो गलत किया है, उससे सीख लेंगे ओर विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों ने हमारा काफी समर्थन किया। उनके शुकग्रुजार हैं। ’’श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका राहत महसूस कर रहे थे कि टीम किसी तरह जीतने में सफल रही।उन्होंने कहा, ‘‘यह काफी मुश्किल रहा। इस स्कोर का बचाव करना मुश्किल था। नबी ने शानदार पारी खेली जिससे मैच हमारे हाथ से लगभग चला ही गया था। लेकिन हमने आखिर जीत हासिल कर ही ली। ’’श्रीलंका ने मंगलवार को यहां एशिया कप के अंतिम ग्रुप मैच में अफगानिस्तान पर दो रन की रोमांचक जीत से ‘सुपर फोर’ के लिए क्वालीफाई किया।श्रीलंका ने ग्रुप के अपने दोनों मैच जीते जिससे उसके चार अंक रहे।श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस की 92 रन की पारी की बदौलत आठ विकेट पर 291 रन बनाये।अफगानिस्तान को ग्रुप बी में सुपर फोर के लिए क्वालीफाई करने के लिए यह लक्ष्य 37.1 ओवर में पूरा करना था लेकिन अफगानिस्तान मोहम्मद नबी की छह चौके और पांच छक्के जड़ित 65 रन की तू्फानी पारी और खिलाड़ियों के अंत तक पूरा जोर लगाने के बावजूद 37.4 ओवर में 289 रन पर सभी विकेट गंवाकर बाहर हो गया।अफगानिस्तान ने 37 ओवर में आठ विकेट पर 289 रन बना लिये थे और वह लक्ष्य से तीन रन से दूर थी। लेकिन 38वें ओवर में धनंजय डिसिल्वा की पहली गेंद पर नौवां विकेट गंवा दिया। दो गेंद बाद अंतिम विकेट गिरने से उसकी पारी खत्म हुई। राशिद खान 27 रन बनाकर नाबाद रहे।श्रीलंका के लिए कासुन रजीता ने 79 रन देकर चार विकेट झटके जबकि दुनिथ वेलालागे और डिसिल्वा ने दो दो विकेट हासिल किये।श्रीलंका ने नौ ओवर तक 50 रन पर अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ियों रहमनुल्लाह गुरबाज (04), इब्राहिम जदरान (07) और गुलबदिन नायब (22 रन) के विकेट झटक लिये थे। इसमें रजीता ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट झटके।फिर रहमत शाह (45 रन, 40 गेंद) और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (66 रन) ने टीम को 18वें ओवर तक कोई झटका नहीं लगने दिया और मिलकर चौथे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी निभायी।रजीता ने इस भागीदारी को तोड़ते हुए रहमत को आउट कर अपना तीसरा विकेट झटका और अफगानिस्तान ने 121 रन पर चौथा विकेट गंवा दिया।अब शाहिदी और मोहम्मद नबी (32 गेंद) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक पूरे किये।नबी ने अफगानिस्तान के वनडे इतिहास में 24 गेंद में छह चौके और तीन छक्के से सबसे तेज अर्धशतक जड़ा।इन दोनों की बदौलत अफगानिस्तान के लिए 23वां और 24वां ओवर शानदार रहा जिसमें क्रमश: 20 और 19 रन बने। 25 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 186 रन था।श्रीलंकाई कप्तान ने फिर रजीता को गेंदबाजी पर लगाया गया और नबी ने 26वें ओवर में इस गेंदबाज पर दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिये जिससे टीम ने 200 रन पूरे किये।महीश तीक्ष्णा ने श्रीलंका का दबाव कम करते हुए नबी का महत्वपूर्ण विकेट झटका और इन दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 80 रन की भागीदारी खत्म की।शाहीदी ने 51 गेंद में तीन चौके और एक छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया।दुनिथ वेलालागे ने 32वें ओवर में करीम जनत (22 रन) और हशमतुल्लाह (66 गेंद, तीन चौके, एक गेंद) के रूप में अफगानिस्तान को दोहरे झटके दिये।इससे पहले श्रीलंका को इस मैच में सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (41 रन) और दिमुथ करूणारत्ने (32 रन) ने तेज शुरुआत करायी, पर दोनों मध्यम गति के गेंदबाज गुलबदिन नायब (60 रन देकर चार विकेट) का शिकार हो गये।तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मेंडिस ने फिर छह चौके और तीन छक्के जड़ित पारी खेलकर श्रीलंका को 300 रन से बड़ा स्कोर बनाने की ओर अग्रसर किया।मेंडिस ने 84 गेंद की पारी के दौरान राशिद खान (63 रन देकर दो विकेट) की गेंदों के खिलाफ सहजता से बल्लेबाजी की और उनकी गुगली पर भी आसानी से रन जुटाये। 26वें ओवर में उन्होंने राशिद पर लेग साइड में लगातार तीन चौके जड़ दिये।राशिद के बाद के स्पैल में भी मेंडिंस ने इस लेग स्पिनर की गुगली पर एक छक्का जड़ा।वह शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गये। राशिद खान ने गेंद लेकर सीधे नॉन स्ट्राइकर छोर के स्टंप गिराकर उन्हें रन आउट किया।मेंडिस ने चरिथ असालंका (36 रन) के साथ 102 रन की भागीदारी निभायी जिससे लग रहा था कि श्रीलंका 300 रन से ज्यादा का स्कोर बना लेगी। लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनरों ने धनंजय डिसिल्वा और कप्तान दासुन शनाका को छह गेंद के अंदर आउट कर रन गति धीमी कर दी।अंत में महीश तीक्ष्णा (28 रन) और दुनिथ वेलालागे (नाबाद 33 रन) के बीच आठवें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी से श्रीलंकाई टीम 300 रन के करीब पहुंची।