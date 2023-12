Year Ender 2023 : इन धांसू स्मार्टफोन्स ने देश में मचाया तहलका, जानिए फीचर्स और कीमत

Year Ender 2023 Which is the best phone to buy in 2023 : भारतीय बाजार में इस साल एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च हुए। एआई के साथ ही कई टेक्नोलॉजीस भी भारत में आईं। एक नजर इन बेहतरीन स्मार्टफोन्स पर। जिनकी कीमत के साथ ही थे धमाकेदार फीचर्स-

iPhone 15 Pro : Apple ने इस साल अपने आईफोन 15प्रो मॉडल को लॉन्च किया है। स्मार्टफोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रावाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफ़ोटो कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपए रखी है। यह एक बेहतरीन फीचर्स वाला स्मार्टफोन है।

Samsung Galaxy S23 Ultra : फोटोग्राफी की चाहत रखने वाले यूजर्स के लिए यह एक धमाकेदार स्मार्टफोन है। Samsung Galaxy S23 Ultra में प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा 100X जूम टेक्नोलॉजी के सपोर्ट केसाथ आता है। स्मार्टफोन के लिए 1,24,999 रुपए चुकाने होंगे।

iQOO Neo 7 Pro : कंपनी ने इसकी कीमत 35,999 रुपए के करीब रखी है। स्मार्टफोन में आपको काफी जबरदस्त स्पेक्स देखने को मिल जाता है। अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदने की सोच रहे हैं तो बता दें इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

OnePlus 11 5G : स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रावाइड कैमरा 48 मेगापिक्सल का और टेलीफ़ोटोलेंस 32 मेगापिक्सल का दिया गया है।

OnePlus 11 5G : यह एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, जो फोटोग्राफी लवर्स के बेहतरीन हैं। कंपनी ने जिस समय इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया था उस समय इसकी कीमत 56,999 रुपए रखी थी।

Google Pixel 8Pro : गूगल ने इस साल एक शानदार स्मार्टफोन लॉन्च किया। गूगल पिक्सल रेंज के स्मार्टफोन्स अपने जबरदस्त कैमरा क्वालिटी के लिए काफी पसंद किए जाते हैं। गूगल पिक्सल 8 प्रो के रियर में आपको ट्रिपलकैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का,अल्ट्रावाइड कैमरा 48 मैगपिक्सल का और टेलीफ़ोटो लेंस 48 मेगापिक्सल का है। इस स्मार्टफोन के लिए आपको करीब 1,06,999 रुपए खर्च करने होंगे।