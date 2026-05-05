ममता के गढ़ में सेंध: मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भारी पड़ी BJP, जानिए कैसे पलटी बाजी?

TMC को नहीं मिला मुस्लिम वोटर्स का पूरा साथ

पिछले 15 सालों से टीएमसी के कब्जे वाली 119 सीटों में से 69 सीटें भगवामय हो गई। राज्य के 6 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की 118 सीटों में से टीएमसी 58 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी।

इन जिलों में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन

मुस्लिम बहूल जिलों की 45 फीसदी सीटों भाजपा ने जीती। दक्षिण 24 परगना में तो भाजपा 31 में से 21 सीटें जीतने में सफल रही। 2021 के चुनाव में यहां टीएमसी ने 30 सीटें हासिल की

थी। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, बीरभूम में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाली अधिकतर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। 2021 के चुनावों में इन सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी।

इस तरह लगाई टीएमसी के गढ़ में सेंध

क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?

भवानीपुर विधानसभा सीट में ममता बनर्जी को 15000 से ज्यादा वोटों से हराने वाले भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि हिंदू मतदाओं ने एकतरफा मतदान किया है। जबकि मुस्लिम वोटर बंट गया। उन्होंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम वोटों का विभाजन हो चुका है।

edited by : Nrapendra Gupta