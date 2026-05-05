"उन्होंने मुझे लात मारी, CCTV बंद किया": ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा, अखिलेश को क्यों याद आया कन्नौज?
West Bengal election results: तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत को अनैतिक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश लूटा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि उन्होंने मुझे लात मारी... CCTV बंद कर दिया। सपा नेता अखिलेश यादव ने ममता का वीडियो शेयर कर 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में कन्नौज सीट पर हुए घपले को याद किया।
ममता बनर्जी सोमवार को लॉर्ड सिन्हा रोड स्थित सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के मतगणना केंद्र पर उस समय पहुंचीं जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके एक मतगणना एजेंट को वहां से जबरन बाहर निकाल दिया गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि तीन बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी... CCTV बंद कर दिया, हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी, मैंने अनुरोध किया था कि हमारे एजेंट को घुसने दें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे घुसने देंगे। लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था। मैंने हर जगह शिकायत की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
जब ममता बनर्जी केंद्र से बाहर निकलीं, तो BJP समर्थक 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि BJP की जीत अनैतिक है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मिलीभगत से केंद्रीय बलों की मदद से चुनाव आयोग की गतिविधियां अवैध थीं।
अखिलेश को याद आया कन्नौज
ममता बनर्जी का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर ‘काला दिन’ है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थीं। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फ़र्रुख़ाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर, घोर, घोर निंदनीय!!!
गौरतलब है कि भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने ममता को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। भवानीपुर की हार ने पिछले विधानसभा चुनाव में बनर्जी की नंदीग्राम सीट पर हार की यादें ताजा कर दीं, जहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था।
edited by : Nrapendra Gupta
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