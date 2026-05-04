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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : सोमवार, 4 मई 2026 (22:26 IST)

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर जश्‍न, जमकर नाचे पुलिसकर्मी, वीडियो हुआ वायरल

Policemen dance to celebrate BJP's victory in West Bengal
West Bengal Assembly Elections : 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद खुशी का माहौल है। भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी भाजपा की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी नाचते हुए दिख रहे हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि भाजपा की इस बंपर जीत के बाद इस साल से उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद खुशी का माहौल है। भाजपा की जीत का जश्न मनाते हुए पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी भाजपा की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी नाचते हुए दिख रहे हैं।

पुलिसकर्मियों का कहना है कि भाजपा की इस बंपर जीत के बाद इस साल से उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की रैलियां व रोडशो निर्णायक साबित हुई। चुनाव अभियान का आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कुल 19 रैलियों को संबोधित किया और दो रोडशो भी किए।
वहीं अमित शाह ने 30 जनसभाओं को संबोधित किया और 12 रोड शो किए। चुनाव प्रचार के दौरान शाह 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में डटे रहे। इसके साथ ही शाह ने कई प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर चुनावी मुद्दों को स्पष्ट कर आम जनता में भरोसा कायम करने का काम किया।
Edited By : Chetan Gour
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