मंगलवार, 5 मई 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026
  3. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. tvk candidate Srinivasa Sethupathi wins by 1 vote tiruppattur seat
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :चेन्नई , मंगलवार, 5 मई 2026 (11:02 IST)

लोकतंत्र का सबसे करीबी मुकाबला: तमिलनाडु में सिर्फ 1 वोट से जीते विजय की पार्टी के उम्मीदवार, DMK के कद्दावर मंत्री की हार

Srinivasa Sethupathi beats Periyakaruppan TVK wins Tiruppattur seat by 1 vote
Tamil Nadu Election Results 2026 : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बेहद चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। TVK पार्टी के उम्मीदवार श्रीनिवासा सेतुपति ने तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर महज 1 वोट से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उन्होंने दिग्गज डीएमके नेता पेरियाकरुप्पन को हराया। ALSO READ: तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हार
 
थलापति विजय की पार्टी से चुनाव लड़ रहे श्रीनिवासा सेतुपति को कुल 83,013 वोट मिले, जबकि DMK के उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन को 83,012 वोट हासिल हुए। यानी दोनों के बीच सिर्फ एक वोट का अंतर रहा। यहां भाजपा प्रत्याशी तिरुमारन केसी को 29054 वोट मिले। 
 
पेरियाकरुप्पन को ईवीएम से 82191 वोट और पोस्टल बैलट से 1183 वोट मिले। उन्हें कुल 83374 वोट मिले और उनका वोट शेयर 38.65 रहा। इसी तरह श्रीनिवासा सेतुपति को ईवीएम से 83010, बैलट पेपर से 365 वोट मिले। उन्हें कुल 83375 वोट मिले और उनका वोट शेयर डीएमके के मंत्री के बराबर ही 38.65 रहा।
 
पेरियाकरुप्पन 2006 से तिरुपत्तूर क्षेत्र से विधायक थे और लगातार 4 बार चुनाव जीते थे। वे स्टालिन सरकार में मंत्री भी थे। 23वें राउंड तक भी पेरियाकरुप्पन आगे चल रहे थे और उनकी जीत तय मानी जा रही थी। 29वें राउंड में दोनों बराबरी पर आ गए। आखिरी वोट श्रीनिवासा के पक्ष में गया और उन्होंने चुनाव जीत लिया। बहरहाल इस मुकाबले ने लोकतंत्र में हर वोट के अहमियत को भी फिर से साबित कर दिया। ALSO READ: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: भ्रष्टाचार, ड्रग्स और विजय के प्रति नफरत? डीएमके की करारी हार के असली कारण
 
गौरतलब है कि तमिलनाडु चुनाव में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। तमिलनाडु में एक्टर विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है जबकि मुख्यमंत्री स्टालिन को कोलाथुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी कांग्रेस और अन्य छोटे दलों की मदद से राज्य में सरकार बना सकती है। 
edited by : Nrapendra Gupta
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकट

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकटपश्चिम बंगाल के पानीहाटी विधानसभा सीट से रत्ना देबनाथ ने शानदार जीत दर्ज की है। आरजी कर केस की पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ को कुल 87,977 वोट मिले और उन्होंने 28,836 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की।

Mamata Banerjee : ममता को मुसलमानों ने वोट दिया, मुझे हिन्दुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने जिताया, भवानीपुर में जीत के बाद बोले सुवेंदु

Mamata Banerjee : ममता को मुसलमानों ने वोट दिया, मुझे हिन्दुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने जिताया, भवानीपुर में जीत के बाद बोले सुवेंदुभाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पांच साल पहले नंदीग्राम के राजनीतिक परिदृश्य की तरह ही एक नाटकीय और महत्वपूर्ण मुकाबले में, सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में हराकर तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। चुनाव आयोग के अनुसार अधिकारी ने 15,105 मतों के अंतर से जीत हासिल की। यह एक आश्चर्यजनक उलटफेर है क्योंकि बनर्जी शुरुआती दौर में बढ़त बनाए हुए थीं।

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातें

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातेंप्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा- बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पढ़िए कार्यकर्ताओं को संबोधन की 10 खास बातें-

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हार

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हारMK Stalin also lost election : तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। DMK प्रमुख स्टालिन उत्तरी चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के सीनियर नेता वीएस बाबू से 8795 वोटों से हार गए हैं। वीएस बाबू को 82997 वोट मिले जबकि स्टालिन को 74202 वोट मिले। यह सीट स्टालिन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे।

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की रोते हुए एक तस्‍वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। यह तस्‍वीर बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सामने आई है। कैलाश भावुक होकर रो रहे हैं। दरअसल, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा की दो-तिहाई बहुमत से जीत को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तोहफा बताते हुए भावुक हो गए।

और भी वीडियो देखें

लोकतंत्र का सबसे करीबी मुकाबला: तमिलनाडु में सिर्फ 1 वोट से जीते विजय की पार्टी के उम्मीदवार, DMK के कद्दावर मंत्री की हार

लोकतंत्र का सबसे करीबी मुकाबला: तमिलनाडु में सिर्फ 1 वोट से जीते विजय की पार्टी के उम्मीदवार, DMK के कद्दावर मंत्री की हारTamil Nadu Election Results 2026 : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बेहद चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। TVK पार्टी के उम्मीदवार श्रीनिवासा सेतुपति ने तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर महज 1 वोट से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उन्होंने दिग्गज डीएमके नेता पेरियाकरुप्पन को हराया।

योगी सरकार में बढ़ी आस्था की रौनक, काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

योगी सरकार में बढ़ी आस्था की रौनक, काशी विश्वनाथ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शनKashi Vishwanath Temple : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिल रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या है। मार्च में यहां करीब 65 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह न केवल प्रदेश में बढ़ती आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार द्वारा विकसित की गई बेहतर व्यवस्थाओं का भी प्रमाण है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के बाद मंदिर परिसर का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है।

"उन्होंने मुझे लात मारी, CCTV बंद किया": ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा, अखिलेश को क्यों याद आया कन्नौज?

West Bengal election results: तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत को अनैतिक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश लूटा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि उन्होंने मुझे लात मारी... CCTV बंद कर दिया। सपा नेता अखिलेश यादव ने ममता का वीडियो शेयर कर 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में कन्नौज सीट पर हुए घपले को याद किया।

LIVE: करारी हार के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस

LIVE: करारी हार के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसLatest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल में भाजपा को पहली बार बंपर जीत मिली है। ममता बनर्जी 15 साल से जारी राज खत्म हो गया। इतना ही नहीं सुवेंदु अधिकारी ने ममता को भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव हरा दिया। हिमंता सरमा के नेतृत्व में पार्टी ने असम में जीत की हैट्रिक लगाई। इधर दक्षिण की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। सुपर स्टार विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़कर सत्ता का सफर तय किया तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ का जलवा रहा। पल पल की जानकारी...

मोदी युग में कांग्रेस होने के मायने: लगातार कमजोर होकर भी कैसे भाजपा की मुख्य चुनौती है कांग्रेस?

मोदी युग में कांग्रेस होने के मायने: लगातार कमजोर होकर भी कैसे भाजपा की मुख्य चुनौती है कांग्रेस?भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल बार-बार सामने आता है—क्या कांग्रेस आज भी प्रासंगिक है? Narendra Modi के नेतृत्व में भाजपा की लगातार चुनावी सफलताओं ने ऐसा राजनीतिक परिदृश्य रचा है, जहां विपक्ष बिखरा और रक्षात्मक नजर आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com