लोकतंत्र का सबसे करीबी मुकाबला: तमिलनाडु में सिर्फ 1 वोट से जीते विजय की पार्टी के उम्मीदवार, DMK के कद्दावर मंत्री की हार

थलापति विजय की पार्टी से चुनाव लड़ रहे श्रीनिवासा सेतुपति को कुल 83,013 वोट मिले, जबकि DMK के उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन को 83,012 वोट हासिल हुए। यानी दोनों के बीच सिर्फ एक वोट का अंतर रहा। यहां भाजपा प्रत्याशी तिरुमारन केसी को 29054 वोट मिले।

पेरियाकरुप्पन को ईवीएम से 82191 वोट और पोस्टल बैलट से 1183 वोट मिले। उन्हें कुल 83374 वोट मिले और उनका वोट शेयर 38.65 रहा। इसी तरह श्रीनिवासा सेतुपति को ईवीएम से 83010, बैलट पेपर से 365 वोट मिले। उन्हें कुल 83375 वोट मिले और उनका वोट शेयर डीएमके के मंत्री के बराबर ही 38.65 रहा।

गौरतलब है कि तमिलनाडु चुनाव में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। तमिलनाडु में एक्टर विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है जबकि मुख्यमंत्री स्टालिन को कोलाथुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी कांग्रेस और अन्य छोटे दलों की मदद से राज्य में सरकार बना सकती है।

edited by : Nrapendra Gupta