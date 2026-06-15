मध्यप्रदेश के युवाओं को मिल रहा 50 लाख तक का लोन, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से दो बेहद महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इन योजनाओं के तहत नए उद्योग, खुदरा व्यवसाय (Retail Business) या सर्विस यूनिट स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण (Loan) बेहद कम ब्याज दरों और सरकारी सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह विस्तृत गाइड आपके लिए है।

1. प्रमुख योजनाओं का तुलनात्मक विवरण

मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही इन दोनों योजनाओं की शर्तें, पात्रता और लोन राशि अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से तय की गई हैं:

2. कौन से बिजनेस के लिए मिल सकता है लोन?

इन योजनाओं का दायरा काफी बड़ा है। सरकार मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों (Sectors) के लिए फंड देती है:

उद्योग (Manufacturing): एग्रो-प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, आटा चक्की, मसाला उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ईंट/ब्लॉक मेकिंग आदि (यह केवल संत रविदास योजना के अंतर्गत कवर्ड है)।

सेवा इकाई (Service Sector): कंप्यूटर/ऑनलाइन कियोस्क, ब्यूटी पार्लर, टू-व्हीलर/फोर-व्हीलर रिपेयरिंग शॉप, कार वॉशिंग यूनिट, टेंट हाउस, कैटरिंग सर्विस, पैथोलॉजी लैब आदि।

खुदरा व्यवसाय (Retail Business): किराना दुकान, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, फुटवियर शॉप, मोबाइल और कतरन की दुकान, स्टेशनरी शॉप, हार्डवेयर स्टोर आदि।

3. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Eligibility & Documents)

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों की वैध और स्पष्ट कॉपियां होनी चाहिए:

• मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र

• डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (SC Category): अनुविभागीय अधिकारी (SDM) या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन सर्टिफिकेट।

• समग्र आईडी (Samagra ID): ध्यान रहे कि आपकी समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक (e-KYC) होनी चाहिए।

• आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (PAN Card)

• आय का स्व-प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र

• मार्कशीट: न्यूनतम 8वीं पास की अंकसूची (केवल संत रविदास योजना के आवेदकों के लिए)।

• बैंक पासबुक: जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

• प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन: आप जो काम शुरू करना चाहते हैं, उसकी कुल लागत (मशीनरी, कच्चा माल, दुकान का किराया आदि) का एक एस्टीमेट। अगर आप वाहन से जुड़ा बिजनेस (जैसे कमर्शियल लोडिंग व्हीकल) चुन रहे हैं, तो आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

• पासपोर्ट साइज फोटो

4. ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Application)

मध्य प्रदेश सरकार ने इन दोनों योजनाओं के आवेदनों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए SAMAST पोर्टल की शुरुआत की है। आवेदन करने की विधि नीचे दी गई है:

1.आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:

सबसे पहले अपने कंप्यूटर या नजदीकी एमपी ऑनलाइन (MP Online) कियोस्क के माध्यम से https://samst.mponline.gov.in वेबसाइट को ओपन करें।



रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल निर्माण: पोर्टल पर 'नवीन हितग्राही पंजीकरण' पर क्लिक करें। अपनी समग्र आईडी दर्ज करें। आपके समग्र से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर अपना प्रोफाइल वेरिफिकेशन पूरा करें।

सही योजना का चयन करें : लॉगिन करने के बाद योजनाओं की सूची में से "म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम" विभाग का चयन करें। अब अपनी योग्यता और प्रोजेक्ट लागत के अनुसार "संत रविदास स्वरोजगार योजना" या "डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना" में से किसी एक को चुनें।

फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें : खुले हुए मुख्य आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय का पता, आवश्यक लोन राशि और उस बैंक तथा शाखा (Branch) का नाम चुनें जिससे आप लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

फाइनल सबमिशन और प्रिंट : एक बार भरे हुए पूरे फॉर्म की दोबारा जांच (Review) कर लें ताकि कोई त्रुटि न हो। इसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। सबमिट होते ही आपको एक आवेदन पावती (Application Receipt) मिलेगी जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दर्ज होगा। इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

5. फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या करें? (Approval Process)

केवल ऑनलाइन आवेदन कर देने से लोन स्वीकृत नहीं होता है। इसके बाद की प्रक्रिया को समझना सबसे जरूरी है:

फाइल जमा करना: ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ अपने सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटोकॉपी सेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने जिले के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति (कलेक्टोरेट कार्यालय) में जाएं। (जैसे इंदौर के आवेदकों को कलेक्टोरेट के कमरा नंबर 205 में जाना होगा)।

स्क्रूटनी और टास्क फोर्स कमेटी (TFC): जिला कार्यालय के अधिकारी आपके दस्तावेजों की भौतिक जांच करेंगे। समय-समय पर आयोजित होने वाली टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में आपके बिजनेस आइडिया और पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है।

बैंक को प्रेषण (Forwarding to Bank): जिला कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद आपका आवेदन ऑनलाइन ही आपके द्वारा चुने गए बैंक को भेज दिया जाता है।

लोन संवितरण (Loan Disbursement): बैंक आपके प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और आपके सिबिल स्कोर (CIBIL Score) की जांच करता है। संतुष्ट होने पर बैंक लोन मंजूर (Sanction) कर देता है और लोन की राशि सीधे आपके खाते या वेंडर के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

विशेष नोट: इस योजना के तहत दी जाने वाली 5% या 7% की ब्याज सब्सिडी सरकार द्वारा सीधे बैंक को भेजी जाती है, जिससे आपकी मासिक किस्त (EMI) काफी कम हो जाती है। इसके अलावा, लोन के लिए बैंक को दी जाने वाली गारंटी फीस भी मध्य प्रदेश सरकार खुद वहन करती है, जिससे युवा पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए आप एमपी शासन की इस वीडियो गाइड को देख सकते हैं, जिसमें योजना की शुरुआत के समय इसके मूल उद्देश्यों और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।