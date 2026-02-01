Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शन

बजट 2026 में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा वह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी। अलग-अलग रंगों और खास कढ़ाई वाली उनकी साड़ियां भारतीय कला और संस्कृति की एक अलग कहानी बयां करती हैंनिर्मला सीतारमण का यह अंदाज न केवल उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के बुनकरों और पारंपरिक कलाओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी देता है। इस साल तमिलनाडु में भी चुनाव है। आज के बजट में सरकार ने तमिलनाडु का कितना ख्याल रखा, उसका अंदाजा इसी से लगाइए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करने के लिए वहां की फेमस कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची थीं। कांजीवरम साड़ियां, तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक पारंपरिक और प्रतिष्ठित पोशाक हैं। जानिए कौनसे साल में कौनसी साड़ी पहनी।





2019 का बजट : पहला बजट और गुलाबी मंगलगिरी साड़ी। निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। गुलाबी रंग को संतुलन, गंभीरता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जो नई जिम्मेदारियों और संयम का संदेश देता है।

2020 का बजट : कोविड से पहले के बजट में निर्मला सीतारमण ने पीली साड़ी पहनी थी। पीला रंग शुभता, ऊर्जा और आशा का प्रतीक माना जाता है, जो नए दशक की शुरुआत का संकेत देता है।



बजट 2021 : इस साल इकत पैटर्न और हरे बॉर्डर वाली लाल और ऑफ-व्हाइट 'पोचमपल्ली' सिल्क साड़ी में दिखी थीं।

बजट 2022 : वित्त मंत्री ने ऑफ-व्हाइट बॉर्डर वाली रस्ट ब्राउन (ईंट जैसा रंग) 'बोमकाई' साड़ी पहनी थी। यह साड़ी न केवल सादगी का प्रतीक थी, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प के प्रचार का भी प्रतीक थी।



2023 का बजट : स्वर्ण मंदिर की सीमा वाली काली और लाल रेशमी साड़ी बहादुरी, शक्ति और दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक पेश करती है।

2024 का बजट : इस बजट में मैजेंटा पल्लू और बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट क्रीम रंग की साड़ी संतुलन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती थी। अंतरिम बजट 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए बजट के दौरान उन्होंने 'कांथा' वर्क वाली नीली टसर सिल्क साड़ी पहनी थी।

2025 का बजट : आंध्रप्रदेश की मंगलगिरी साड़ी में मैजेंटा और सोने के रंग का स्पर्श था।