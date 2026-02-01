रविवार, 1 फ़रवरी 2026
  4. FM Nirmala Sitharamans budget sarees: A timeline linking fashion, heritage and elections
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (20:42 IST)

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शन

FM Nirmala Sitharamans budget sarees
बजट 2026 में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा वह है वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण की साड़ी। अलग-अलग रंगों और खास कढ़ाई वाली उनकी साड़ियां  भारतीय कला और संस्कृति की एक अलग कहानी बयां करती हैंनिर्मला सीतारमण का यह अंदाज न केवल उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के बुनकरों और  पारंपरिक कलाओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी देता है। इस साल तमिलनाडु में भी चुनाव है। निर्मला सीतारमण का यह अंदाज न केवल उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के बुनकरों और  पारंपरिक कलाओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी देता है। आज के बजट में सरकार ने तमिलनाडु का कितना ख्याल रखा, उसका अंदाजा इसी से लगाइए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश  करने के लिए वहां की फेमस कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची थीं। कांजीवरम साड़ियां, तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक पारंपरिक और प्रतिष्ठित पोशाक हैं। जानिए कौनसे साल में कौनसी साड़ी पहनी।
2019 Nirmala Sitaraman

2019 का बजट : पहला बजट और गुलाबी मंगलगिरी साड़ी। निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। गुलाबी रंग को संतुलन, गंभीरता  और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जो नई जिम्मेदारियों और संयम का संदेश देता है।
2020 Nirmala Sitaraman
2020 का बजट : कोविड से पहले के बजट में निर्मला सीतारमण ने पीली साड़ी पहनी  थी। पीला रंग शुभता, ऊर्जा और आशा का प्रतीक माना जाता है, जो नए दशक की शुरुआत का संकेत देता है।
2021 Nirmala Sitaraman

बजट 2021 : इस साल इकत पैटर्न और हरे बॉर्डर वाली लाल और ऑफ-व्हाइट  'पोचमपल्ली' सिल्क साड़ी में दिखी थीं।  
बजट 2022 : वित्त मंत्री ने ऑफ-व्हाइट बॉर्डर वाली रस्ट ब्राउन (ईंट जैसा रंग) 'बोमकाई' साड़ी पहनी थी।  यह साड़ी न केवल सादगी का प्रतीक थी, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प के प्रचार का भी प्रतीक थी।
2023 Nirmala Sitaraman

2023 का बजट : स्वर्ण मंदिर की सीमा वाली काली और लाल रेशमी साड़ी बहादुरी, शक्ति और दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक पेश करती है।
2024 Nirmala Sitaraman
2024 का बजट : इस बजट में मैजेंटा पल्लू और बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट क्रीम रंग की साड़ी संतुलन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती थी। अंतरिम बजट 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए बजट के दौरान उन्होंने 'कांथा' वर्क वाली नीली टसर सिल्क साड़ी पहनी थी।
 
2025 Nirmala-Sitaraman
2025 का बजट : आंध्रप्रदेश की मंगलगिरी साड़ी में मैजेंटा और सोने के रंग का स्पर्श था।
2026-Nirmala-Sitaraman

2026 का बजट : वित्त मंत्री ने पर्पल कलर कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर युक्त मैजेंटा कलर की कांजीवरम साड़ी पहनी है। Edited by : Sudhir Sharma
कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा

कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामाShahbaz Sharif news in hindi : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई देशों में गए और उनसे डॉलर मांगे। उन देशों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई पैसे मांगता है, तो उसे अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है।

कंपाउंडर ने कबूला साध्वी प्रेम बाईसा को एक से ज्‍यादा इंजेक्शन दिए थे, लेकिन मौत पर सवाल बरकरार

कंपाउंडर ने कबूला साध्वी प्रेम बाईसा को एक से ज्‍यादा इंजेक्शन दिए थे, लेकिन मौत पर सवाल बरकरारJodhpur Sadhvi Mysterious Death: राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक निजी समाचार चैनल से खास बातचीत में एसआईटी प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। मुख्य संदेही कंपाउंडर देवी सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने साध्वी प्रेम बाईसा को सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक से अधिक इंजेक्शन दिए थे।

बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत

बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौतBLA launches big attack in Balochistan : पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित 12 बड़े शहरों पर बलूच लड़ाकों ने एकसाथ हमले किए। खबरों के अनुसार, इन हमलों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 को बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए कम से कम 41 हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है।

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्ज

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्जSonbhadra Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रामलीला मंचन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, श्रीराम का किरदार निभा रहे व्यक्ति का तीर रावण का किरदार निभा रहे सुनील कुमार की आंख में लग गया, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। घटना के बाद सुनील के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यह घटना 13 नवंबर 2025 देर रात की है।

शेयर बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता, बजट तय करेगा आगे की चाल?

शेयर बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता, बजट तय करेगा आगे की चाल?Share Market review market ki baat : बजट से पहले वाले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। बाजार में 4 दिन काम हुआ इसमें से 3 दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ जबकि आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह?

केंद्रीय बजट को चिदंबरम ने बताया बकवास, पूर्व वित्तमंत्री बोले- आर्थिक सर्वे भूल गई सरकार...

केंद्रीय बजट को चिदंबरम ने बताया बकवास, पूर्व वित्तमंत्री बोले- आर्थिक सर्वे भूल गई सरकार...P. Chidambaram's statement on Union Budget : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार 9वीं बार आम बजट लोकसभा में पेश किया। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने इस बजट को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सीतारमण ने या तो आर्थिक सर्वे को ढंग से पढ़ा नहीं है या फिर उसे जानबूझकर दरकिनार कर दिया। पूर्व वित्तमंत्री ने चाबहार पोर्ट प्रोजक्ट के लिए कोई राशि नहीं रखे जाने को लेकर भी सरकार को घेरा।

T20 World Cup में नहीं होगा भारत-पाक मैच, Pakistan ने किया खेलने से इंकार

T20 World Cup में नहीं होगा भारत-पाक मैच, Pakistan ने किया खेलने से इंकारपाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वह भारत के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप में होने वाला मैच नहीं खेलेगा। यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला था। पीसीबी के साथ बैठक के बाद पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया।

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शन

Budget 2026 : 9 बजट, 9 राज्यों की साड़ियां, निर्मला सीतारमण की साड़ी का 2026 में किस राज्य से था कनेक्शनबजट 2026 में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा वह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी। अलग-अलग रंगों और खास कढ़ाई वाली उनकी साड़ियां भारतीय कला और संस्कृति की एक अलग कहानी बयां करती हैं इस साल तमिलनाडु में भी चुनाव है।

बजट से खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार, यूपी में लाखों लोगों के लिए सृजित होंगे नए अवसर

बजट से खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार, यूपी में लाखों लोगों के लिए सृजित होंगे नए अवसरUttar Pradesh news : केंद्रीय बजट 2026–27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

उत्तर प्रदेश के विकास को गति देगा आम बजट, इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानों-महिलाओं तक फोकस

उत्तर प्रदेश के विकास को गति देगा आम बजट, इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानों-महिलाओं तक फोकसUttar Pradesh news : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देगा। इस बजट में राज्य के आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक परिदृश्य को सशक्त करने वाली कई दूरगामी घोषणाएं की गई हैं। आधुनिक कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और रोजगारोन्मुखी योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और प्रभावी तरीके से निभा सकेगा।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
