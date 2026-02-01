रविवार, 1 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (17:08 IST)

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दिया

Budget 2026 Big Announcements
Budget 2026 Key Points for Common Man : यूनियन बजट 2026 पेश हो चुका है और इस बार वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग और आम आदमी को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जानिए 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सभी को चौंका दिया है। 

1. आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं 

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

2. कैंसर का इलाज अब काफी सस्ता

कैंसर के मरीजों के लिए बजट में बड़ी राहत मिली है। कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी टैक्स हटाया गया है।
 

3. युवाओं के लिए 'कंटेंट क्रिएटर लैब्स'

डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित की जाएंगी। गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर में 10 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है।

4. 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए मुंबई-पुणे और चेन्नई-बेंगलुरु समेत देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है।
 

5. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए ₹40,000 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।
 

6. विदेश घूमना और पढ़ना हुआ सस्ता

विदेश यात्रा के टूर पैकेज और विदेशी शिक्षा के लिए पैसे भेजने पर लगने वाले TCS (Tax Collected at Source) को 5-20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है।
 

7. 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स (Ayurvedic AIIMS) बनाए जाएंगे, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
 

8. महिलाओं के लिए SHE-Mart

महिला सशक्तिकरण के तहत 'सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर (SHE) मार्ट' की स्थापना होगी। यह स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए कम्युनिटी रिटेल स्टोर के रूप में काम करेंगे।
 

9. 'वीबी-जी राम जी' (VB-GRAM G) योजना

मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण आजीविका के लिए नई योजना 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन' शुरू की गई है, जिसके लिए ₹95,000 करोड़ से अधिक का बजट रखा गया है।
 

10. शेयर बाजार पर STT का झटका

निवेशकों के लिए एक चौंकाने वाली खबर यह रही कि STT (Securities Transaction Tax) की दरों में इजाफा किया गया है। फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जिससे शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट भी देखी गई। Edited by : Sudhir Sharma
