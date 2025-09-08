सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
उज्जैन (मप्र) , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (17:23 IST)

MP : शिप्रा नदी में गिरी पुलिसकर्मियों की कार मामला, 40 घंटे बाद भी नहीं मिले लापता SI और महिला आरक्षक

Ujjain Madhya Pradesh News : मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में उफनती क्षिप्रा नदी में कार गिरने के 40 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता 2 पुलिसकर्मियों का पता नहीं चल पाया है और उनका पता लगाने के लिए बचाव एजेंसियां ​​पूरा प्रयास कर रही हैं। पुलिस ने थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव रविवार सुबह बरामद कर लिया, जबकि उपनिरीक्षक मदनलाल और आरक्षक आरती पाल का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कार शनिवार रात करीब 9 बजे एक पुल से नदी में गिर गई थी और उसमें 3 पुलिसकर्मी सवार थे। पानी का बहाव कम करने के लिए बांध के निचले हिस्से को बंद कर दिया गया है, लेकिन तेज बहाव तलाशी अभियान में बाधा डाल रहा है। 
 
अधिकारियों ने बताया कि कार शनिवार रात करीब 9 बजे एक पुल से नदी में गिर गई थी और उसमें 3 पुलिसकर्मी सवार थे। उन्होंने बताया कि पानी का तेज बहाव तलाशी अभियान को मुश्किल बना रहा है। जिवाजी गंज की नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने बताया कि उन्होंने थाना प्रभारी अशोक शर्मा (58) का शव रविवार सुबह बरामद कर लिया गया, जबकि उप-निरीक्षक मदन लाल (57) और आरक्षक आरती पाल (लगभग 30 वर्ष) का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।
प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 25, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के 25 और लगभग 10 स्थानीय गोताखोरों सहित बचावकर्मी दोनों लापता कर्मियों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि नाव और मोटर बोट और दो ड्रोन भी तैनात किए गए हैं।
 
उन्होंने कहा, ए स्थानीय गोताखोर भी हमारे दो साथियों का पता लगाने में असमर्थ हैं, जो आगंतुकों द्वारा नदी में फेंके गए सिक्कों को पलक झपकते ही ढूंढ़ लेते हैं। अधिकारी ने बताया कि पानी का बहाव कम करने के लिए बांध के निचले हिस्से को बंद कर दिया गया है, लेकिन तेज बहाव तलाशी अभियान में बाधा डाल रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कार बिना रेलिंग वाले पुल से गिरी, तब पाल कार चला रही थीं। अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उन्हेल पुलिस थाने के तीन कर्मचारी एक लापता व्यक्ति के मामले की जांच करने जा रहे थे। (इनपुट एजेंसी)
