शनिवार, 24 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Stock Market Worst Week: Sensex Falls 2,000 Points, Nifty Slips 650
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :मुंबई , शनिवार, 24 जनवरी 2026 (15:18 IST)

शेयर बाजार का बुरा हफ्ता: सेंसेक्स 2000 अंक टूटा, निफ्टी 650 अंक लुढ़का, बजट से पहले कैसा रहेगा शेयर बाजार?

market ki baat
Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद खराब रहा। इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली हुई। सेंसेक्स 2000 अंक गिरा तो निफ्टी भी करीब 650 अंक गिर गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 324 अंक गिरकर 83286 पर पहुंचा। निफ्टी भी 109 अंक गिरकर 25586 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 82180 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 353 अंकों की गिरावट आई और यह 25232 पर बंद हुआ। बुधवार को सेंसेक्स 271 अंकों की गिरावट के साथ 82,000 से नीचे पहुंच गया तो निफ्टी 75 अंक गिरकर 25158 पर बंद हुआ।
 
गुरुवार को ट्रंप के भारत से ट्रेड डील, यूरोप पर टैरिफ और ग्रीनलैंड पर डील के फ्रेमवर्क संबंधी बयान से शेयर बाजार की बदली चाल। सेंसेक्स 398 अंक बढ़कर 82,307 पर पहुंचा। निफ्टी 132 अंक की बढ़त के साथ 25,290 पर बंद हुआ। हालांकि शुक्रवार को दोनों सूचकांकों में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 770 अंक गिरकर 81538 पर पहुंचा। निफ्टी भी 241 अंक गिरकर 25049 पर बंद हुआ। 

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल

इस हफ्ते भारतीय शेयर की चाल पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर निर्भर रही। वैश्विक हालात ने बाजार की धारणा को कमजोर किया। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, रुपए के सर्वकालिक निचले स्तर (91.90) तक पहुंचने से भी भारतीय शेयर बाजारों में भारी बिकवाली हुई। विदेशी निवेशकों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए जमकर मुनाफा वसूली की। सकारात्मक खबरों के अभाव ने बाजार में बिकवाली के दबाव को बढ़ाने में मदद की।

क्यों लुढ़के अडाणी समूह के शेयर

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के रिश्‍वत मामले में गौतम अडाणी और सागर अडाणी को समन जारी करने के लिए अदालत की अनुमति मांगने की खबरों से भी अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। दोनों पर अडाणी ग्रीन एनर्जी से संबंधित झूठे और भ्रामक दावे करके अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन का आरोप है। अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर 13.2 फीसदी गिरे तो अडाणी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर भी 10.57 फीसदी गिर गए।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही उठापटक को देखते हुए निवेशक फिलहाल सतर्क रूख अपनाए हुए हैं। अगला हफ्ता रेंज बाउंड रहने की आशंका है।
 
बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा कि बजट, डॉलर, FII बाजार की दिशा तय करेंगे। शेयर बाजारों की चाल ट्रंप के एक्शन पर निर्भर करेगी। डॉलर अगर गिरता है तो बाजार नीचे गिरेगा। इस सप्ताह लोगों की नजरें अब बजट पर है। विदेशी बिकवाली थमने पर बाजार सकारात्मक दिशा में जाएगा। निफ्टी 25,000 पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। इससे नीचे आने पर बाजार में और गिरावट आने की संभावना है।
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेजइंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावाTrump vs Modi Jinping: अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हों, लेकिन एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस दावे को पलट दिया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर स्थिति में हैं।

और भी वीडियो देखें

भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्त

भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्तIndian Armys Sultan: भारतीय सेना ने अपनी तकनीकी ताकत का एक नया अध्याय लिखते हुए गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में 'राइफल माउंटेड रोबोट्स' (Rifle mounted Robots) को प्रदर्शित किया। इन रोबोट्स को 'भारतीय सेना का सुल्तान' कहा जा रहा है, जो आधुनिक युद्ध की नई पीढ़ी का प्रतीक बन चुके हैं।

अमेरिका में भारतीय पति का खूनी खेल, पत्‍नी और 3 रिश्‍तेदारों पर बरसाई गोलियां, बच्‍चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान

अमेरिका में भारतीय पति का खूनी खेल, पत्‍नी और 3 रिश्‍तेदारों पर बरसाई गोलियां, बच्‍चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जानअमेरिका में एक भारतीय मूल के पति ने अपनी पत्‍नी और 3 रिश्‍तेदारों की गोलियां मारकर खौफनाक हत्‍या कर दी। इस दौरान 3 बच्‍चों ने अलमारी में छिपकर अपनी जान बचाई। यह खौफनाक खूनी खेल अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में हुआ है। हत्‍या करने वाला शख्‍स भारतीय मूल का है।

सनातनियों की लड़ाई से बाबा रामदेव भी नाराज, कब और कैसे होगा खत्म होगा शंकराचार्य विवाद?

सनातनियों की लड़ाई से बाबा रामदेव भी नाराज, कब और कैसे होगा खत्म होगा शंकराचार्य विवाद?Baba Ramdev news in hindi : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज माघ मेले में पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। योगी सरकार से उनके विवाद से देशभर में सनातन पर चर्चा हो रही है। रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, धीरेंद्र शास्त्री समेत कई संत और कथावाचक इस मामले पर अपने विचार रख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस विवाद का अंत कब और कैसे होगा? इस बीच योगगुरु बाबा रामदेव ने भी मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सनातनी आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं।

भागीरथपुरा में दूषित पानी ने ली 2 और जानें, कुल 27 मौतें, प्रशासन नहीं मान रहा, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

भागीरथपुरा में दूषित पानी ने ली 2 और जानें, कुल 27 मौतें, प्रशासन नहीं मान रहा, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शनइंदौर में दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं। शुक्रवार को दो और लोगों ने दम तोड दिया। लेकिन प्रशासन मौत की वजह दूषित पानी मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को एक मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनके रिश्‍तेदार की मौत दूषित पानी से हुई है, लेकिन प्रशासन मानने को राजी नहीं है, जबकि वे ये सब मुआवजा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं।

क्या आप जानते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने का तरीका अलग होता है, ये हैं 3 बड़े अंतर

क्या आप जानते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने का तरीका अलग होता है, ये हैं 3 बड़े अंतरक्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन एक जैसा नहीं होता? दोनों दिनों की परंपरा और तरीका अलग-अलग होता है, जिसके पीछे खास वजहें हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन में क्या है फर्क? जानिए असली वजह

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com