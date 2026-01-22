ट्रंप के नरम रुख से Share Bazaar में आई बहार, Sensex 398 अंक उछला, Nifty भी 25300 के करीब, निवेशकों ने कमाए 4.5 लाख करोड़

Share Market Update News : लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज बहार आ गई। सेंसेक्स 398 अंक उछलकर 82,307 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 132 अंक की तेजी के साथ 25,290 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने आक्रामक रुख को नरम किया है। उन्‍होंने यूरोप के कई देशों पर 1 फरवरी से लगाए जाने वाले नए टैरिफ के फैसले को भी रोक दिया। इससे दुनियाभर के शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। बाजार की इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.48 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।





विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 1,787.66 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,520.47 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बुधवार को सेंसेक्स 270.84 अंक गिरकर 81,909.63 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 25,157.50 पर बंद हुआ।

Edited By : Chetan Gour