बुधवार, 3 दिसंबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (14:29 IST)

मीशो का आईपीओ खुला, जानिए प्राइस बैंड, लॉट साइज और GMP

meesho
Meesho IPO news in hindi : देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक मीशो के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। बुधवार को आईपीओ खुलते ही उसका रिटेल पोर्शन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।
 
इस आईपीओ के जरिए Meesho कुल 5,421 करोड़ रुपए जुटा रही है। IPO में 4,250 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 1,171 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। यह इश्यू 3 दिसंबर को खुला और 5 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी ने इस इश्यू के लिए शेयर का भाव 105 से 111 रुपए प्रति शेयर तय किया है। ग्रे मार्केट में मीशो का शेयर करीब 51 रुपए यानी करीब 46% के प्रीमियम (GMP) पर चल रहा है। 
 
मीशो का लॉट साइज 135 शेयरों का है। इसमें मिनिमम 14685 रुपए निवेश किए जा सकते हैं। आईपीओ में 5 दिसंबर तक निवेश किया जा सकता है। शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर को और लिस्टिंग 10 दिसंबर को BSE-NSE पर होगी।
 
कंपनी आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए करेगी। कंपनी अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक पहलों के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए भी पैसा खर्च करेगी।
