सौर ऊर्जा क्षेत्र में योगी सरकार ने लगाई ऐतिहासिक छलांग, 1003 मेगावाट के पार हुई प्रदेश की ऊर्जा क्षमता

- सभी प्रमुख शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा

- बिजली बिल में औसतन 40 से 60 प्रतिशत बचत का अनुमान

- सौर ऊर्जा क्रांति के दौर से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की सौर ऊर्जा नीति से उत्तर प्रदेश आज ऊर्जा क्रांति के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता अब 1003.64 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जिससे वार्षिक बिजली बिल में औसतन 40 से 60 प्रतिशत तक की बचत होने का अनुमान है। यह बचत बड़े उद्योगों से लेकर ग्रामीण उपभोक्ता तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट सन्देश है कि विकसित यूपी 2047 विजन के अंतर्गत आने वाले 22 वर्षों में प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए। सौर ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी बचत लंबी अवधि में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, वहीं इससे बिजली खपत का भार भी काफी हद तक कम हो जाएगा।

रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत

पहले जहां बिजली कटौती के कारण छोटे व्यवसायों जैसे मिल, वेल्डिंग और प्रोसेसिंग यूनिट प्रभावित होते थे, वहीं अब इनकी आय में 10 से 15 प्रतिशत तक का सुधार हुआ है। सौर ऊर्जा गांव के प्रगति की एक प्रमुख धुरी बनती दिख रही है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रदेश

उत्तर प्रदेश अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें सौर ऊर्जा की भूमिका को और सशक्त करने के प्रयास जारी हैं। जैसे-जैसे सौर ऊर्जा का दायरा बढ़ेगा वैसे-वैसे परंपरागत बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी और इसका लाभ उद्योग और छोटे व्यवसायों को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार का विश्वास है कि आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा प्रदेश की आर्थिक रीढ़ साबित होगी और उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी।

सूर्य की रोशनी पर आधारित यह परिवर्तन अब कल्पना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाली वास्तविकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऊर्जा नीति को लोक कल्याण और आर्थिक उन्नति के साथ जोड़ा है।

सौर ऊर्जा से संबंधित आंकड़े

- प्रदेश के 2.90 लाख घरों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित

- कुल 2,600 करोड़ रुपए का अनुदान

- सोलर सेक्टर में अब तक 50000 नए रोजगार सृजित

Edited By : Chetan Gour